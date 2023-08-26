《好聲音》風波燒到那英！爆脫手北京19億豪宅自保 掛牌日揭真相
近期爆出天后李玟（Coco）生前曾遭大陸歌唱選秀節目《中國好聲音》霸凌，還流出她哭著控訴節目組黑箱作業及不公對待的音檔，引來兩岸網友怒火，事件至今仍在延燒。不只《中國好聲音》宣布停播，曾在節目中擔任多年導師的女星那英也被挖出黑歷史，爭議越燒越烈，而她日前才爆出爲了避風頭臨時取消音樂節活動，今（26）日再度被爆她決定出售北京要價4.5億人民幣（約19.65億台幣）的豪宅自保，不過隨後已被證實，該豪宅在《中國好聲音》風波爆發前就已掛牌，因此兩者沒有關聯。
記者賴禹妡/綜合報導
近日有網友爆料稱那英受到《中國好聲音》風波影響，緊急將位在北京的獨棟豪宅脫手賣出，該物件總面積為1150平方公尺（約348坪），裡頭配有8房4廳7衛浴，且戶外有私人水岸線及八角涼亭，環境清幽又隱私性高，要價高達4.5億人民幣。
不過，豪宅掛牌日期為8月12日，李玟錄音檔風波則是在17日爆發，因此賣出豪宅的主因應與《中國好聲音》事件無關，另外屋主身分也尚未證實是那英，讓不少網友對消息真假仍保持觀望態度，紛紛留言「賣豪宅定居國外就誇張了！不至於」、「那英住的小區不等於是那英的房子」。