福島核廢水排放惹怒中國人！福島拉麵店遭「逾千通」中文電話騷擾
日本福島核廢水於8月24日正式排海，中國官方與民間皆對此持強烈反對態度，不僅全面禁止日本水產進口，國內海鮮餐廳與日本料理店也緊急全面撤換中國水產作為原物料，社群媒體上更出現輿論風向猛烈批評日本政府的決定。根據日本媒體報導，包含福島、江戶川區都收到大量來自中國的騷擾電話，遭騷擾的店家指出這些電話內容多半是語氣強硬的大喊大叫，並提到核處理水、廢水排放等字眼。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《福島中央電視台》報導，福島第一核電廠排放核廢水過後，當地許多店家收到大批中日文夾雜的騷擾電話，一名在當地內經營4間拉麵店的男子表示，他從排放當天早上10點開始陸續接到電話，雖聽不懂談話內容但對方時常在關鍵資訊如「核電」、「福島」、「廢水」等使用日文，且幾乎同一個號碼每分鐘都打來餐廳一次，四間店整天收到逾千例騷擾電話。
報導指出，店家目前因此將電話線拔去，但也為此無法接到其他顧客來電，對生意造成一定程度的影響，目前已經向警方報案並試著向電信公司申請其他號碼，警方則稱當地有數家餐廳遇到類似情況且同樣向警方備案。
新聞台在查證過程中發現，對方致電號碼前加了中國國碼「86」，證實電話的確由中國撥出，當記者撥打該號碼回去時，一名說中文的男子先是接聽後接著又拒絕進行回應。
無獨有偶地，日本江戶川區也遇到大量的類似電話，《NHK》報導稱24日下午1時至26日期間，江戶川綜合文化中心接連收到以「86」開頭的號碼打來的國際電話，其中致電者多半以日文、中文、英文等多種語言夾雜，除了厲聲咒罵或惡意嘲笑外，也有人對福島第一核電站核廢水排放進行質疑，逼問接電話的當地員工「為什麼要排放廢水？」。