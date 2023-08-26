《未來少女》紫月光隊長退出！新戰將Hina開外掛　滿分100不夠用

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「緋紅魅影CRIMZON」的〈運命共同體〉以旗袍古典風拿下86分，成功突破過去兇猛又有個性的舞台風格，不僅成員巴倫月飆出高音讓全場驚呼；另位成員連穎的表情與動作，更是吸引5位導師們的目光，學長曹家齊更直言，「我像在做一場夢，穿越古代的感覺，看到一群夢中情人。」
再來是「日光之橙SUNNY PARFUM」，由於前幾次公演表現平平，讓隊長Bonnie壓力越來越大，甚至希望能讓出隊長位置，但在經過團員們的鼓勵後，讓她重新找回自己，結果帶來的〈Ride or die〉成功獲得導師青睞，徐若瑄更說，「表演以來最好看的一次！」初登場的未來導師王子邱勝翊也說，「他們是最符合這次主題的！」沒想到卻被評審們認為力道太大、舞台框架大亂，只拿到70分成為本周爐主，打破導師們眼鏡。
緊接著登場的「黑曜精靈TWINKLE BLACK」，帶來的表演〈I guess I do like you〉也僅拿到71分，沒有獲得大家喜愛，邱勝翊與鬼鬼吳映潔都露出失望神情，認為與前面幾次表演並沒有落差，舞蹈老師奕寬更說出重話，除了服裝上面，更點出表情部分，恐怕會淪落為花瓶，希望黑曜精靈一定要再加強，多下點功夫。
繼上次賽制拿下冠軍的「幻藍小熊GENBLUE」，本周全員上陣，以〈TRIP〉獲得90分，無論動作整齊度，還是唱歌高音部分，幾乎無可挑剔。 向來語出驚人的舞蹈老師奕寬，更拿新聞時事幽默說道，「表演非常完整，看了就會有滿足感，像熱炒店白飯吃到飽一樣。」
被徐若瑄評為成績一路往下滑的「薄荷水晶babyMINT」則祭出怪招，大膽挑戰全新的日式可愛電玩風，藉由新歌〈Hellokittybabahcurrihellokittybalahcurrihellokittybabahcurrihellokitty美味しい〉的洗腦旋律與歌詞，成功帶動大家嗨跳，超高的渲染力讓徐若瑄直呼：「不只100分，120分我都會給。」鬼鬼更說自己超想要加入，跟著少女們一起玩，最終薄荷水晶以99分的高分暫居本周龍頭。
壓軸登場的「紫月光PURPLE CRUSH」，未料一開場就帶來壞消息，隊長Rinii因為個人生涯規劃，決定退出舞台，讓所有成員相當不捨，不過，紫月光也迎來新戰將，來自日本的成員Hina，面對這次主題，大家帶來的表演〈Show up〉轟炸舞台，Hina更是秀出難度極高的風車，最後在導師、評審的極度好評下，紫月光以100分滿分之姿成為本周冠軍，也讓台下的Rinii不禁落淚，場面相當感動。
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