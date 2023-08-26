核廢水被罵爆！日使館提醒僑民「外出別大聲說日文」　衝微博熱搜

Meta擋新聞恐釀災害！加拿大野火燒不停　臉書遭官員批危害人命

▲加拿大毀滅性野火迫使成千上萬民眾撤離家園，總理杜魯道批評Meta封鎖新聞，將自身利益置於加國民眾安全之上。（圖／美聯社／達志影像）
▲加拿大毀滅性野火迫使成千上萬民眾撤離家園，總理杜魯道批評Meta封鎖新聞，將自身利益置於加國民眾安全之上。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

加拿大野火肆虐，尤其是在英屬哥倫比亞省（即卑詩省）有近400場野火延燒且相互合併使得災難範圍進一步擴大，至少3.5萬戶家庭收到撤離通知，然而在民眾積極搜尋野火相關災情最新消息時，因為臉書母公司Meta先前阻擋加拿大用戶在旗下社群平台上看到新聞的決定，導致大量官員批評這家科技公司的做法「愚蠢又危險」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《法新社》、《路透社》等外媒報導，加拿大今年的火災次數比10年平均值要多，相差128%，今年已燒毀超過1300萬公頃的土地，其中加拿大英屬哥倫比亞省（British Columbia）的野火持續蔓延，導致該省進入緊急狀態，當地已有超過3萬5000多人被迫撤離。加國總理杜魯道（Justin Trudeau）也已派遣武裝部隊前往撲滅野火。

然而，救災人員表示因為Meta停止向加拿大用戶提供新聞內容的決定，導致仰賴社群媒體看新聞的許多民眾更難接收到野火的最新消息與救援資訊。總理杜魯道對此指責這家社群媒體巨頭「將利潤置於人民安全之上」，加拿大「Cabin Radio」電台台長威廉斯（Ollie Williams）也稱，Meta阻擋新聞分享的行為既愚蠢又危險，「Meta大可為了保護人命而暫時取消禁令，他們不會被罰錢，因為法律還沒生效」。

加拿大近期通過的《線上新聞法》（The Online News Act）要求大型數位平台如Meta、Google等向新聞媒體分享利潤、付款購買新聞內容，否則將會面臨巨額罰款，儘管法案預計明年才會生效，但Meta因不願付費並稱為了遵守法律，決定於本月1日起在旗下服務如臉書、Instagram上阻擋新聞連結和文章，藉此迴避分潤責任。

這條新法的目的是保護過去10年來，在大量廣告收益嚴重流失至大型數位平台口袋之下，仍持續苦撐的加拿大新聞業。新法要求數位平台必須與簽訂公平的商務協議，否則須接受有約束力的仲裁，但Meta堅稱藉由他們的服務吸引讀者，受益的是媒體而非Meta，拒絕為此進行付費；而根據加拿大國會收到的報告，社群平台上的新聞內容價值估計達每年3.3億加元（約新台幣77億元）。

英屬哥倫比亞省長尹大衛（David Eby）敦促Meta向民眾開放重要訊息，以保障居民安全，並稱「現在不是談政治觀點的時候」，強調這個生死攸關的時刻Meta應該利用臉書與IG建立起的網路向當地居民傳達他們應該知道的訊息以及當地發生的事；加拿大廣播公司（CBC）總裁泰特（Catherine Tait）也呼籲，考慮到現在的迫切需求，Meta應立即取消針對加拿大重要新聞資訊的限令，讓這些身處野火地區的社區能夠即時獲得最新、可信的資訊。

然而根據《CNN》與《法新社》的報導，Meta拒絕了加拿大廣播公司的建議，發言人僅稱加拿大使用者依然可以獲取來自政府官方、緊急服務機構與非政府組織的消息，雖然停止提供新聞服務，但Meta仍提供技術支持服務。發言人稱，Meta啟用了「安全檢查」（Safety Check）的新功能，用戶可透過這個功能更新個人的安全狀態，令親友知道自己是否免於威脅。

影／加拿大野火燒不停！「火場合併」惡化災情　政府出動武裝部隊

野火直逼！加拿大卑詩省進入緊急狀態　黃刀鎮猶如鬼城

加拿大西北地區野火猛烈　當局要黃刀鎮居民撤離

加拿大野火燒不停　軍方投入打火行列

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀