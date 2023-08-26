Meta擋新聞恐釀災害！加拿大野火燒不停　臉書遭官員批危害人命

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然而，救災人員表示因為Meta停止向加拿大用戶提供新聞內容的決定，導致仰賴社群媒體看新聞的許多民眾更難接收到野火的最新消息與救援資訊。總理杜魯道對此指責這家社群媒體巨頭「將利潤置於人民安全之上」，加拿大「Cabin Radio」電台台長威廉斯（Ollie Williams）也稱，Meta阻擋新聞分享的行為既愚蠢又危險，「Meta大可為了保護人命而暫時取消禁令，他們不會被罰錢，因為法律還沒生效」。
加拿大近期通過的《線上新聞法》（The Online News Act）要求大型數位平台如Meta、Google等向新聞媒體分享利潤、付款購買新聞內容，否則將會面臨巨額罰款，儘管法案預計明年才會生效，但Meta因不願付費並稱為了遵守法律，決定於本月1日起在旗下服務如臉書、Instagram上阻擋新聞連結和文章，藉此迴避分潤責任。
這條新法的目的是保護過去10年來，在大量廣告收益嚴重流失至大型數位平台口袋之下，仍持續苦撐的加拿大新聞業。新法要求數位平台必須與簽訂公平的商務協議，否則須接受有約束力的仲裁，但Meta堅稱藉由他們的服務吸引讀者，受益的是媒體而非Meta，拒絕為此進行付費；而根據加拿大國會收到的報告，社群平台上的新聞內容價值估計達每年3.3億加元（約新台幣77億元）。
英屬哥倫比亞省長尹大衛（David Eby）敦促Meta向民眾開放重要訊息，以保障居民安全，並稱「現在不是談政治觀點的時候」，強調這個生死攸關的時刻Meta應該利用臉書與IG建立起的網路向當地居民傳達他們應該知道的訊息以及當地發生的事；加拿大廣播公司（CBC）總裁泰特（Catherine Tait）也呼籲，考慮到現在的迫切需求，Meta應立即取消針對加拿大重要新聞資訊的限令，讓這些身處野火地區的社區能夠即時獲得最新、可信的資訊。
然而根據《CNN》與《法新社》的報導，Meta拒絕了加拿大廣播公司的建議，發言人僅稱加拿大使用者依然可以獲取來自政府官方、緊急服務機構與非政府組織的消息，雖然停止提供新聞服務，但Meta仍提供技術支持服務。發言人稱，Meta啟用了「安全檢查」（Safety Check）的新功能，用戶可透過這個功能更新個人的安全狀態，令親友知道自己是否免於威脅。