獨／《未來少女》粼粼忙內變學姐！大爆「薄荷水晶」私下可愛互動

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曾在韓國以女團「Cherry Bullet」之姿出道的粼粼說，雖然對比韓國嚴苛的訓練過程，台灣相對的有彈性，著重在個人特色的演出，但她認為現在的趨勢，無論是韓國還是台灣，甚至是全世界都越來越注重「特色」，所以這次回到台灣發展，除了學習到不同的經驗，也讓粼粼慢慢地更加認識自己。
有趣的是，現年20歲的粼粼，在家裡就是年紀最小的成員，在韓國出道時也是「忙內」身分，結果這次回到台灣並加入平均僅有17歲的薄荷水晶，直接晉升學姐。
被問到印象最深刻的夥伴，粼粼就爆料年紀最小的栩栩、晶晶和丞妘等成員，常常會像貓一樣跑過來撒嬌，做出超級可愛的動作，讓她招架不住，只好可愛地回擊，最後這段有趣的互動，直接成為團隊的招牌動作。
粼粼坦言，自己個性在團體中較為被動，在學校也是默默待在座位上的人，但經過團員們這麼一鬧，朝夕相處之後，她也慢慢地敞開心房，與大家打成一遍，彼此感情越來越好，彷彿回到小少女的時候。
跳舞炸出腹肌線條 管控身材從心情做起
在訪問前，粼粼為了影音需求，大方秀出舞蹈，結果跳到腹肌線條都炸了出來，讓所有人都佩服不已。目前身高165公分，體重只有46公斤的粼粼就分享，其實她從以前就是嬰兒肥，再加上年紀又很小，減肥時天天吃沙拉，還常常搞得營養不夠，要瘦下來就變得很困難。
不過，現在的她則是從心態上慢慢轉變，除了健康的飲食外，三餐還要正常，結果當場被經紀人吐槽，「妳根本吃超少的，好嗎？」粼粼這才笑著解釋，其實心態健康才是最重要的，不要有壓力或是容貌焦慮。
粼粼更搬出獨特的健康減肥法，「真的我沒在唬爛！我有一個結論，就是要健康的減肥，你的腸子、你的腦袋必須健康和開心，吃健康的東西就會維持比較好的體態。」可愛的反應讓眾人笑到不行。
想用音樂治療全世界 籲後輩保持初心
談到對未來有沒有設下大目標？粼粼充滿信心地說，就是想把音樂表演做好，希望能透過音樂鼓勵到所有人，讓大家都能產生共鳴，被她的音樂治療到，「這就是我的大目標！」
由於粼粼當年還沒15歲就飛到韓國當練習生，意外地是，年紀輕輕的她，憑藉對音樂的熱忱，即便過程有多麼辛苦，她從來都沒有感到難受，「但我就是愛啊，找得到愛音樂的地方。」
她承認在韓國時確實遇有低潮，曾因為想家而落淚，但對家人就是報喜不報憂，再加上身邊沒有朋友可以傾訴，所以她都會獨自到漢江走走，或是躲在棉被哭泣默默抒發。
粼粼也透過自身經歷，對所有追逐明星夢的女孩們說，這條路程充滿新鮮，但也是一個很漫長的旅程，「因為你永遠不知道什麼時候會有好的結果，只能說保持初心繼續往前，努力一定會得到回報，一定會學到很多東西在身上。」
不是外貌協會 對充滿魅力的人難抗拒
談到感情，粼粼顯得相當理性，進入演藝圈後，她深刻認知到，有了感情一定會遇到來自各方面的問題，所以她目前還是選擇專心在演藝事業上，專注眼前所努力的東西。不過，被追問另一半的理想條件，粼粼竟然搬出「曾經喜歡過」的類型。
她害羞表示，她很容易被充滿魅力的人吸引，「不一定要興趣相同，但就是看得到男生的魅力這樣。」粼粼還大聲強調，「我很老實的講喔，我是不看長相的。」好像害怕大家誤會一樣，為現場增添許多有趣氛圍。
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