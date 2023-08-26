《假面女郎》安宰弘增胖10KG變身朱悟南！他曝圓肚祕密：沒人發現
Netflix熱播韓劇《假面女郎》一上架立即引起許多話題，其中演員安宰弘在劇中飾演「朱悟南」一角，他為戲增胖10公斤，每次上戲前還要花2小時妝髮，再搭配圓肚道具，完美化身成劇中不善社交的禿頭大叔，但他卻因造型太過逼真，竟連粉絲站在旁邊都認不出是本人，他近日接受訪問時，也忍不住無奈喊：「沒有人發現那是裝上去的肚子，我很難過。」
記者賴禹妡/綜合報導
安宰弘在《假面女郎》中飾演女主角金貌美的同事「朱悟南」，平時個性不善交際，私下卻非常熱愛觀看美女直播。而安宰弘為了完美演繹「朱悟南」的角色設定，不但需要花費2小時打造頭髮稀疏、身材圓潤的模樣，還為了更符合角色形象設計了許多動作，包含流汗抓癢、步伐緩慢、喜歡戴耳機沉浸在音樂中等等。
而敬業的安宰弘為了《假面女郎》增胖10公斤，還特地戴上圓肚道具上陣，沒想到劇迷都以為那是他的真實身材，讓他無奈地喊：「沒有人發現那是裝上去的肚子，我很難過。」安宰弘還透露，某次劇組在戶外拍攝時，有圍觀粉絲認出劇組，興奮地上前詢問：「安宰弘也在嗎？」但當時安宰弘就站在旁邊，卻礙於已經妝髮完畢，不方便和粉絲打招呼，粉絲即使看到他，也認不出他的真實身分，讓他相當印象深刻。