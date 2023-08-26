首屆日月潭舞蹈節浪漫登場 「舞林」高手齊聚南投飆舞
在熱情拉丁舞曲旋律中，首屆「日月潭舞蹈節」在日月潭向山遊客中心登場，吸引來自全國「舞林」高手同場競技！配合舞蹈節，同步舉辦「日月潭夢幻舞姿」攝影大賽，只見滿場攝影愛好者，以鏡頭捕捉湖畔曼妙舞姿，希望抱回總獎金高達22萬元的攝影大獎。
記者金武鳯/綜合報導
中華舞蹈總會會長劉渼麗表示，國標舞運動這幾年來在國內蓬勃發展，在國際也屢獲佳績。為推展國標舞運動，首度選在南投縣風光明媚的日月潭創辦日月潭舞蹈節，結合運動舞蹈力與美的呈現，搭配攝影比賽，是一個極具巧思創舉，希望此次成功行銷，能在未來爭取成為國際重要賽事，登上國際舞台。
南投縣教育處長王淑玲表示，近年來南投縣在國際標準舞運動舞蹈項目表現優秀，2023年中華舞蹈總會公布的國手名單中，南投縣擁有國內最多的國家代表隊選手。今天，首屆「日月潭舞蹈節」登場，除了透過國標舞的美感及運動，帶動運動舞蹈風氣外，更希望能引領日月潭觀光產業創新發展，同時行銷南投在地人文與觀光特色。
主辦單位南投縣國際標準舞推廣協會、賽事召集人林鴻琪教練說，日月潭舞蹈節歷經三年籌劃，終於正式上路。這次的舞蹈節有幾個重要特色，諸如是南投縣內最大型國際標準舞運動舞蹈全國公開賽事、並經爭取已納入2023-2024年拉丁舞及標準舞國手選拔積分賽，還有結合攝影比賽擴大曝光度及觀光吸引力，希望讓更多人支持國標舞運動。
繼26日在向山遊客中心舉行「日月潭舞蹈節」開幕後，27日將在暨南國際大學體育健康中心舉辦「日月潭盃全國運動舞蹈空海賽季」國手選拔積分賽，預計將吸引來自全國各縣市國際標準舞運動舞蹈代表隊教練、裁判、選手、親友團逾千人齊聚南投，成為南投縣運動舞蹈的最大盛事。