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馬來西亞臺灣形象展圓滿落幕　臺馬攜手再創佳績

▲2023年馬來西亞臺灣形象展於今（26）日在吉隆坡圓滿閉幕，展覽現場人流絡繹不絕。（圖／貿協提供）
▲2023年馬來西亞臺灣形象展於今（26）日在吉隆坡圓滿閉幕，展覽現場人流絡繹不絕。（圖／貿協提供）

記者倪浩軒/綜合報導

2023年馬來西亞臺灣形象展於今（26）日在吉隆坡圓滿閉幕。本次展覽以「臺馬攜手合作，攀越高峰」為主題，不僅象徵了兩國攜手共進，更是對於疫後重建的共同信念與決心的生動體現。

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▲2023年馬來西亞臺灣形象展於今（26）日在吉隆坡圓滿閉幕，現場洽談氣氛熱烈。（圖／貿協提供）
▲2023年馬來西亞臺灣形象展於今（26）日在吉隆坡圓滿閉幕，現場洽談氣氛熱烈。（圖／貿協提供）
展覽3天共吸引來自各界超過1萬5,000人次的參觀者，創造8,241萬美元的商機，本次展出聚焦在工業4.0、智慧醫療、智慧生活、清真及循環經濟各領域的創新成果，展示臺灣優質的創新解決方案、科技整合系統、醫療保健及智慧家居用品。其中，關於智慧製造與綠色技術特別讓馬國買主驚艷，例如展奕金屬原為金屬加工業者，將自家生產線的智慧解決方案開發成模組化商品，可客製化並降低成本，1萬馬幣即可開始進行數位化，特別適合中小企業，現場獲多家系統業者爭取成為其代理；億高科技的隔熱膜加上軟硬體整合服務，幫助合作的當地最大連鎖賣場有效節電30%，本次展出也吸引馬國前五大建商之一前來洽談合作；此外，大馬政府已嚴格禁止商家提供膠袋和塑膠餐具，因臺灣業者研發的環保餐具獲得買主青睞，其中常茂企業並已與馬國業者簽訂馬來西亞、新加坡和汶萊3國之代理合約。

臺灣的醫療服務和技術成為馬來西亞民眾海外就醫的目標國家，例如長庚醫院的質子治療、中國附醫的VR針灸教學都獲不少民眾詢問。而馬來西亞許多醫院亦正進行數位升級，例如馬六甲最大的私立醫院之一就希望與中華電信合作，引進病房用的電子紙病患資訊看板。此外，醫療服務也帶動相關設備儀器和保健食品的商機，例如，巨興醫學科技展出向彤二氧化碳雷射儀(刺激膠原蛋白再生、去痘疤、除痣、改善毛孔粗大)及雪芃二極體除毛雷射儀為臺灣第一台自主研發和製造的醫美雷射儀，首度海外拓銷即有醫療代理商規劃於11月來臺訪廠洽談。而首度參展的光晟生技，選擇以參加臺灣形象展作為海外拓銷跳板，帶來益生菌等一系列保健食品，王廠長表示，除獲得市場資訊外，本次洽談買主亦規劃向其下單原料，初步估計可有超過百萬美元之商機。

馬來西亞回教人口占總人口六成，清真食品市場充滿商機，臺灣清真中心也帶來臺灣優質清真食品企業前往推廣，來自台南的詠糧實業的冬瓜茶磚，受到買主一致好評，獲得游建好、Shinny 等知名進口商明確採購意向。另為加強推廣臺灣清真食材，特別於展中舉辦第二屆臺灣清真食品廚藝大賽，透過25款臺灣清真食材入菜，2校4隊學生使出渾身解數，最終由馬來西亞博特拉大學(UPM)廚藝學院學生，征服馬來西亞國際名廚Chef Jo與Chef Riz等評審的味蕾贏得冠軍，有效提升臺灣清真食材的形象及知名度。

展覽最後一日下午由台灣精品號召近兩百人舉辦一場熱力十足的的Zumba活力派對，傳達台灣精品帶來美好生活的精神，在馬來西亞Zumba官方認證教練(ZIN) Christina等人的領舞下，馬來西亞民眾一起揮舞台灣精品紅色運動毛巾，把現場氣氛炒到最高點，也為「2023年馬來西亞臺灣形象展」劃下完美句點。

連續辦理第7年的馬來西亞臺灣形象展，不僅紀錄了兩國於多個領域的合作成果，也凝聚了兩國人民攜手前行的共同信念。展望未來，我們相信臺馬合作將在更多領域迎來新的突破、攜手攀越更高的高峰。本年度第三站臺灣形象展將於10月5日至7日於印度孟買國際展覽中心辦理。

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