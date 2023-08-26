中日關係因核廢水更趨緊張！日使館要北京管制騷擾行為反遭洗版
日本福島第一核電廠24日開始將經過處理的核廢水排放入海，引起北京當局強烈不滿，中國多地也出現強烈牴觸日本的情緒，日本多家與核廢水排放毫無相關的店家或公部門機關也相繼收到來自中國的騷擾電話，就連原本要前往中國的日本公明黨黨魁山口那津男也被中國「勸退」要求訪中行程向後延期。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據日媒《共同社》報導，日本本福島核廢水自8月24日起排海，中國接連多次表達強烈不滿，原先計劃於8月28日訪中的公明黨黨魁山口那津男，在中國建議「鑑於當前兩國關係的情況，時機不合適」之下，只能延後訪中行程。
此外，日本駐中國大使館也指出近期日本境內收到大量來自中國的騷擾電話，並強調這是「犯罪行為」要求北京當局作出嚴肅處理，同時在微薄、推特等社群媒體上張貼一張來自抖音的截圖，這個截圖源自於一個短影音影片，畫面顯示手機正在撥打日本的電話號碼，疑似是有中國網友號召「給小日本打電話」，針對日本排放核廢水進行的抗議行動。
只是在微博該篇貼文底下，被數以千計的中國網友灌爆留負評，大批中國網友並不樂見日本使館的「控訴」同時反過來質疑這是日本「自導自演」操作輿論。