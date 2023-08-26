長榮中學網球隊創佳績 高一陳冠守青少年16歲級全國第一

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長榮中學網球代表隊在教練鄭偉揚的帶領下新創佳績，陳冠守同學榮獲2023年筑波木笑盃（A級）全國青少年網球錦標賽16歲組單打冠軍、何宸輝亞軍，陳冠守及林文詰雙打亞軍，何宸輝同學獲選2023世青國手、郭載元及鄒少宇同學獲選2023聽障世界盃國手，成績斐然。
目前就讀長榮中學高一的陳冠守，五歲就跟著父母一起打網球，因為左手持拍的關係，以同樣左手持拍的網球名將納達爾為偶像，今年在筑波木笑盃（A級）全國青少年網球錦標賽16歲組單打獲得冠軍，陳冠守在全國青少年16歲級中排名第一，小小年紀的他希望有機會能成為職業選手並進軍國際。
全國青少年16歲級排名第四的何宸輝，榮獲2023年筑波木笑盃（A級）亞軍，更獲選2023世青國手。高二的何宸輝同學，續努力精進球技，期許自己未來可以前往美國求學，並進入美國名校校隊繼續打球，目前除了練球外，還參加學校的語言精進課程，希望有一天可以揚名國際。
長榮中學網球代表隊的強力推手楊豊明先生，是長榮中學資深校友及前董事，熱愛運動的他，大力贊助長榮中學網球代表隊，86歲的楊豐明僑居美國40多年，以行動支持台灣網球運動，並親自到球場為學弟妹加油，希望台灣運動選手能成為國際賽常客，國人一起支持運動及運動選手，讓運動員能有更多的發揮空間。