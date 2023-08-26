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高雄市都更危老整合發展聯合總會　創建公信力平台加速都市更新

▲「高雄市都更危老整合發展聯合總會」將以公益為出發點，整合具有公信力之平台，持續推動都更危老整合，加速都市更新。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲「高雄市都更危老整合發展聯合總會」將以公益為出發點，整合具有公信力之平台，持續推動都更危老整合，加速都市更新。（圖／記者陳美嘉翻攝）

記者陳美嘉／高雄報導

高雄市不動產仲介經紀商業同業公會理事長簡志坤帶領超過10個社團法人於25日舉辦「高雄市都更危老整合發展聯合總會」授證典禮，此聯合總會未來將以公益為出發點，整合具有公信力之平台，持續推動都更危老整合，加速都市更新。

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簡志坤指出，台灣住宅約 904 萬戶，屋齡50年以上達101.4萬戶，但還有313萬戶住宅屋齡已40 年以上，也就是說未來十年後台灣50年以上的老屋將高達414.4萬戶，相當於每2.2戶就有一戶屋齡超過50年；而台灣又位處地震帶，加上老屋多數位於早期的既成發展區，人口相對密集，一旦發生地震或是其他災害，造成的生命財產安全損失，將無可限量；偏偏都更危老整合的過程漫長，且困難重重，追根究底難以整合成功的 關鍵還是在於原住戶與實施者之間的不信任，因此如何建立一個具有公信力的整合平台，變成是迫在眉睫的首要任務。

簡志坤表示，過去仲介業在未設立專法前，買賣亂象時有耳聞，後來政府設立專法，買賣服務費明確化，但目前都更危老整合這個區塊，卻是百花齊放，沒有任何相關專法的管制與約束。如今高雄成立都更危老整合發展聯合總會，總會沒有個人會員，只有都更危老相關領域公、協、學、工會團體會員，將由民間來發起自我約束，未來推動整合人員必歸於相關領域之團體公會，而相關團體公會則受聯合總會之約束，在專法尚未通過，先由民間團體會員的自我要求下，期盼建立最具有公信力的整合平台來服務民眾，並加速都更危老的整合，共同創造更安全更舒適的居住環境。

現任高雄市都市更新學會理事長，同時也是高雄市都更危老整合發展聯合總會常務監事蔡惠任建築師表示，未來聯合發展總會除了致力於創建具有公信力之都更危老整合平台，更將由四大功能委員會來健全相關機制，包含法規研究委員會、紀律調解委員會、教育訓練委員會以及公共事務委員會。

聯合總會目前會員包括高雄市大高雄不動產開發商業同業公會都更危老委員會、高雄市不動產仲介經紀商業同業公會、高雄市不動產代銷商業同業公會、高雄市不動產估價師公會等；另總會籌備期間共同參與則有高雄市不動產開發商業同業公會、高雄市土木技師公會、高雄市建築師公會、高雄市建築學會等。

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