高雄市都更危老整合發展聯合總會　創建公信力平台加速都市更新

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簡志坤表示，過去仲介業在未設立專法前，買賣亂象時有耳聞，後來政府設立專法，買賣服務費明確化，但目前都更危老整合這個區塊，卻是百花齊放，沒有任何相關專法的管制與約束。如今高雄成立都更危老整合發展聯合總會，總會沒有個人會員，只有都更危老相關領域公、協、學、工會團體會員，將由民間來發起自我約束，未來推動整合人員必歸於相關領域之團體公會，而相關團體公會則受聯合總會之約束，在專法尚未通過，先由民間團體會員的自我要求下，期盼建立最具有公信力的整合平台來服務民眾，並加速都更危老的整合，共同創造更安全更舒適的居住環境。
現任高雄市都市更新學會理事長，同時也是高雄市都更危老整合發展聯合總會常務監事蔡惠任建築師表示，未來聯合發展總會除了致力於創建具有公信力之都更危老整合平台，更將由四大功能委員會來健全相關機制，包含法規研究委員會、紀律調解委員會、教育訓練委員會以及公共事務委員會。
聯合總會目前會員包括高雄市大高雄不動產開發商業同業公會都更危老委員會、高雄市不動產仲介經紀商業同業公會、高雄市不動產代銷商業同業公會、高雄市不動產估價師公會等；另總會籌備期間共同參與則有高雄市不動產開發商業同業公會、高雄市土木技師公會、高雄市建築師公會、高雄市建築學會等。