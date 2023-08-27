鼓山魚市場改建案 設計師趙建銘對議員無端抨擊感到失望
「忘記自己的身世，城市還有未來嗎？」針對鼓山魚市場改建案，負責建築物設計師該漁港改建設計師趙建銘親自上線發文表示， 「鼓山魚巿場」是高雄第一個現代魚巿場，同時也於著名全球建築網站Archidaily 刊登，並獲英國2023「London Design Award 」鉑金首獎，日本「Good Design 」入圍待10月決選，這些國外媒體及獎項肯定的是我們對自己城市身世的重視並視為產業再生改造的典範。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄鼓山魚市場經活化、改造後，博得「全台最美」魚市場稱號，國民黨市議員白喬茵近日卻抨擊，即使魚市場華麗轉身，但沒有人潮，「美」有什麼用？「蚊子懂得欣賞你的建築品味嗎？」對此，建築物設計師趙建銘26日發文回擊「忘記自己的身世，城市還有未來嗎？」指魚市場由民間營運，定位尚須討論，且榮獲英國2023「London Design Award 」鉑金首獎，對於議員無端抨擊感到失望。
趙建銘指出，高雄第一個現代魚市場就是「鼓山魚市場」，於1927年開啟第一期工程，日治時期每年的4至6月，高雄漁船會開往呂宋海域捕撈黑鮪魚，為1920至1970年代高雄漁業重鎮；1970後，漁業重鎮轉移至前鎮漁港，鼓山漁市場遂逐漸沒落，再利用前為停車場使用，現場有如廢墟。
趙建銘強調，經過立法委員趙天麟及相關單位爭取，鼓山魚市場2021年進入老建築活化計畫。從落成至開幕至今，鼓山魚市場的重要性及設計持續受到世界矚目，25日該事務所獲知，鼓山魚市場榮獲英國2023「London Design Award 」鉑金首獎，日本「Good Design 」入圍待10月決選，世界著名生活雜誌「Monocle 」將撰文介紹魚市場的重生與美麗，同時於著名全球建築網站Archidaily 刊登。
趙建銘也認為，這些國外媒體及獎項肯定的是對自己城市身世的重視並視為產業再生改造的典範，同時肯定不作為單棟建築，以都市水岸開放空區域整合的價值。縱使民間營運定位尚需討論調整，事務所很高興代表高雄隊獲得世界獎項肯定。