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心跳每分鐘低於 50 下就過慢
鄭朝允指出，一般人每分鐘心跳脈搏約 60 至 100 下，以維持正常的全身血液循環；不過，一旦心臟傳導系統指令傳送中心的竇房結或中繼站房室結發生狀況，使傳導信號變慢，會造成心跳變慢。
如果病人的心跳變成每分鐘心跳為 50 以下 時，心臟就可能無法有效供應全身器官所需的血液養分，因此會產生頭暈、疲勞，尤其運動時會覺得乏力，嚴重時會暈厥、意識喪失，甚至危及生命。
12 大原因可能造成心臟無力
常見造成心臟傳導系統故障的原因，包含年紀老邁、心肌炎、心肌梗塞、心臟衰竭、迷走神經過度興奮、心臟手術併發症等。
另外還有乙型阻斷劑、鈣離子通道阻斷劑、毛地黃或抗心律不整的藥物也會造成影響，以及電解質異常如高鉀血症、甲狀腺功能低下等。
鄭朝允指出，治療疾病後，異常的心臟傳導系統有時會隨之回復正常，但有時仍有心跳過慢的情況，這時就該考慮放置人工心臟節律器，讓心臟回復正常的心跳。
心跳過慢如何監測與治療？有健保給付嗎？
想要知道自己的心跳是否有問題，臨床上可以安排 24 小時連續心電圖或 7 至 14 天的連續心電圖監測，甚至有監測時間長達 3 年的植入式心律紀錄儀，以進一步證實臨床症狀與心臟節律異常之間的相關性。
根據統計，台灣每年平均約 2 千多人放置人工心臟調節器，目前健保給付常見條件為，病態竇房結症候群、完全房室傳導阻斷、有症狀的房室傳導阻斷和頸動脈竇暈厥症候群等。
心臟節律器置入部位有哪些？
鄭朝允表示，人工心臟節律器內含電池、電路板和細長導線，通常會放置電池在胸部左側或右外側鎖骨下方的皮下筋膜處；若病人為兩側鎖骨下靜脈阻塞，不適合放置導線，根據健保規定，可經由鼠蹊部靜脈放置無導線的心臟節律器。
近 1、2 年來致力於將放在右心室心肌表淺的導線，改往更深層的左房室束分支附近放置，例如「左束支區域起搏」的效果，更符合人體電生理訊號傳導，讓心臟有更好的血液輸出量供應。
心臟節律器有哪些禁忌？
小小的心臟節律器有很多精細複雜的功能，須避開會產生大量電力或磁力的機器或場合，如大型發電機或短波熱療，當身體出現不適，應立即離開該場所。另外在進行磁振造影檢查之前，務必告知心臟科醫師。
鄭朝允提醒，放置人工心臟節律器後，至少 3 至 6 個月定期回門診檢查節律器狀態，也應每日早上記錄心跳脈搏次數，來判斷電池是否即將沒電，是否需要換電池。
文／謝承恩 圖／巫俊郡
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 整理包／心跳低於 50 下要小心！醫解析心臟無力原因與人工心臟節律器置入禁忌