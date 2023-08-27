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社交焦慮人人都有？輕微、嚴重症狀有哪些？
其實人或多或少都有一點社交焦慮，李宛臻指出，輕則比如在新環境時會感到舉措不安，與陌生人聊完天後，像是耗費所有社交能量。面對社交需要花費龐大心力應付與處理，也是表現之一。有時也會引起以下生理反應，如：
- 心跳加快
- 喘不過氣
- 冒冷汗
- 胃部不適（腹瀉、腹痛）
- 腦袋一片空白
- 肌肉僵硬緊繃
談及就學穩定表現，第一時間都讓人聯想到拒學，但李宛臻認為，除此之外，常遲到、頻繁因身體不適請假、上台報告前會出現各種生理症狀等，也都是常見狀況。
李宛臻指出，社交焦慮症常被忽視，且絕大多數的患者可能會為了避免焦慮，而減少與人交流、迴避注視他人、逃避新環境、上台演講報告等特定場合。她擔心，這樣的情況恐怕對孩子的人際關係或學校適應等方面，產生許多負面影響。
如何判斷自己有社交焦慮？自我評量初步檢測
李宛臻指出，Mini-SPIN（Social Phobia Inventory）是一個使用李克特氏五點量尺計分的自填量表，只要 3 題便可快速篩檢受測者有沒有社交焦慮問題，每題答 0 計為 0 分，答 4 則計為 4 分，總分最高為 12 分，若您的孩子總得分達 6 分以上，可能有社交焦慮問題。測驗題目如下：
天生性格、後天因素都會造成社交焦慮
至於是什麼原因導致孩子社交焦慮？李宛臻表示，社交焦慮症成因複雜，尚無定論，和先天遺傳特質及後天環境因子可能皆有關聯。天生的性格比如傾向負面思考、缺乏自信、自我要求過高、過度在意他人評價等，皆較容易出現社交焦慮。後天影響則像是曾有霸凌、兒時創傷等負面經驗，也可能讓孩子在面對與人交際的場合倍感壓力。
一般來說，12 歲以上的青少年正處於人生重要轉型階段，因此開始在意自我形象、他人評價，對於同儕如何看待自己的議題較為敏感，更是迫切希望能被人認同。只是在追求自我價值的過程中，容易感到壓力且焦慮，李宛臻指出，這樣的共同特質，某部分也是解釋為何青少年容易焦慮、憂鬱的原因。
雖然 12 歲被視為普遍的分界點，但在李宛臻的觀察中，女孩的確比男孩更為早熟，可能在小五、小六階段開始，就能明顯發現她們在意自己容貌、身材，甚至因而產生焦慮；男孩則是到國中階段才有明顯表現。
事實上，女性焦慮比例往往比男性高，門診中遇到有社交焦慮的青少女比例也高於青少年。只是李宛臻指出，在大型研究中，社交焦慮的男女比例其實趨於一致，代表男孩亦有焦慮問題，卻可能因社會氛圍，或較晚認知到自己情緒上的困難等緣故而不願、不知道該就醫。
社交焦慮不是努力就能克服，有時需搭配藥物
對於社交焦慮，家長或老師可能容易存在一些誤會，但李宛臻強調，「社交焦慮並不是越努力，就一定能克服」。對於部分嚴重社交焦慮的孩子，可能反而是越努力、越達不到，因此越焦慮、生理反應越嚴重，最後進入惡性循環。此外，若孩子合併某些精神科診斷，如憂鬱、自閉症、思覺失調症等，也都可能影響其社交能力、社交技巧，或以社交退縮為早期表現。
李宛臻提及，此時藥物治療、放鬆技巧的練習或認知行為治療是重要的。先減輕孩子因焦慮而產生的身體不適，接著陪伴並給予鼓勵，讓他們一次次練習克服緊張，便有機會慢慢接近成功，最後打破惡性循環。因此，千萬別忽視社交焦慮的影響，幫助孩子擁有打敗焦慮的成功經驗，才能促使他們繼續願意下一次的嘗試。
文／陳韋彤 圖／楊紹楚
諮詢專家：台北市立聯合醫院松德院區兒童青少年精神科主治醫師李宛臻
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 下周準備開學！「社恐」開始焦慮怎麼辦？別忽視兒少社交問題，必要時配合藥物治療才有效