蘇拉颱風凌晨變強颱！「登陸地點還有變數」 影響最劇時間出爐
中央氣象局今（27）日表示，蘇拉颱風已經在凌晨2時增強為強烈颱風，預估週二就會發布海上警報，至於陸上警報則還是要看颱風的路徑，隨丹瑞颱風慢慢北上，太平洋高壓增強，蘇拉颱風下周二將往西北移動，下周三、四（30日至31日）影響台灣，會有強風驟雨，民眾防颱作業還是要預先準備。
記者張嘉哲/綜合報導
氣象達人彭啟明表示，周末期間到下周二蘇拉颱風都還不會影響台灣天氣，仍維持夏季型午後有雷雨的天氣型態，但是局部單點雨勢可能較大，西半部地區有發生午後大雷雨的可能性，午後外出或是到山區活動的朋友都要特別留意天氣變化。
彭啟明說，雖然到下週二天氣都還未受到影響，但是海陸颱風警報有機會陸續發佈，蘇拉颱風在下周三、周四颱風對台灣的影響最大，如果颱風中心如預期是往花東、恆春半島移動，首當其衝的將是東半部地區。
彭啟明提到，如果颱風中心如預期是往花東、恆春半島移動，首當其衝的將是東半部地區，颱風眼牆通過的區域會有相當明顯的風雨。其次是北部地區，除了外圍雨帶引發一陣一陣的雨勢外，同時會伴隨較強的偏東陣風。南部地區則是要留意當颱風中心通過中央山脈後，可能引進西南風所帶來的風雨。
至於颱風登陸的地點，原本預估是在台東一帶，不過中央氣象局則表示，還是要看下周一北轉後太平洋高壓的強度，如果沒有變動的話，花蓮、台東或恆春半島登陸都有可能，時間點可能是下周三晚間，陸警還有很大不確定性，取決後期路徑偏南或偏北，不一定是台東登陸。