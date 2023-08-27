近一步掌控！瓦格納高層才「團滅」　蒲亭下令戰士宣誓效忠俄羅斯

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蒲亭下令瓦格納集團和其他私人軍事承包商的雇員必須宣誓效忠俄羅斯，被外界認為是為了讓這類團體受到嚴格的國家控制。
烏克蘭智庫民主倡議基金執行董事長布爾科夫斯基（Petro Burkovskyi）向《BBC》表示，「這是軍事情報部門發出的隱藏訊息，要求他們尋找並告發瓦格納戰士。」布爾科夫斯基補充稱，這宣誓是許多軍隊的標準程序，而其實「這對瓦格納戰士來說是另一層面的信號，『宣誓效忠並保留你們的武器，或卸除裝備離開。服從，或進監獄。』」
布爾科夫斯基指出，普里格津6月發動政變的前幾週，俄羅斯國防部規定雇傭軍需在7月1日前簽署軍隊合約，但當時普里格津不希望瓦格納集團在國防部的領導下運作，因此拒絕簽字。而這也是瓦格納戰士選擇瓦格納的原因，因為在瓦格納中沒有俄羅斯龐大軍隊的官僚作風。
英國皇家聯合軍事研究所（RSUI）研究員塞斯庫莉亞（Natia Seskuria）表示，蒲亭希望對瓦格納進行嚴格控制，以確保未來不會面臨另一場危機，「我認為這個訊息對瓦格納戰士來說非常明確，你必須遵守規則，否則最終將與普里格津淪為同一下場。」
一架私人飛機23日晚間在莫斯科西北方墜毀，機上10人無人生還。俄羅斯聯邦航空運輸局表示，普里格津在乘客名單當中。克里姆林宮至今不願確定證實普里格津已死亡，表示有必要等待檢驗結果出爐，並稱西方暗指普里格津遭克宮下令殺死的說法是「絕對的謊言」。
蒲亭24日引述「初步資訊」指出，普里格津以及瓦格納集團的高層均在這起空難中罹難。蒲亭在讚揚普里格津的同時，也稱他曾犯下一些「嚴重錯誤」。
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