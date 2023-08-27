國道2號車禍！10噸鋼樑當頭砸保時捷、駕駛僅輕傷 網驚呼：神車
26日下午，國道2號西向6公里、大竹交流道出口路段，發生一起驚悚車禍，22歲曾姓男子駕駛大貨車，行經該路段時，疑似未保持安全距離，煞車不及追撞前方車輛，而車上裝載H型鋼樑，因捆紮未牢固致脫落波及後車，事故共造成6車被波及，其中首當其衝的，就是大貨車正後方的保時捷Macan轎車，整台車車頂遭鋼樑壓住，所幸駕駛僅輕傷。而事故照片被PO在臉書社團「爆廢公社」，讓網友們紛紛驚呼「神車」、「如果中樂透就要買保時捷」。詳細事故原因及經過，還有待警方進一步釐清。
記者林盈君／綜合報導
據了解，曾男駕駛大貨車，26日下午，行經國道2號大竹交流道出口路段，因前方車流回堵，曾男疑似未保持安全距離，結果煞車不及追撞前方，導致車上載的鋼樑脫落，保時捷轎車當場被壓住，所幸其劉姓駕駛僅受輕傷，被送往林口長庚醫院，事故共波及6台車，均無酒駕情事，肇事原因待查。
現場事故照片被PO網，H型鋼樑動輒重量達10幾噸，但網友看到保時捷除車頂被壓到外，且引擎蓋幾乎無損傷，紛紛感嘆「神車」堅固、讓駕駛避免重大傷亡，引發網路熱烈討論。警方表示，高速公路未保持安全距離肇事者，除處罰3000至6000元罰款外，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照，也呼籲用路人應依速限行車，保持安全距離，隨時注意前方動態。