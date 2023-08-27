搭小黃遭警攔查！長髮妹神情恍惚超詭異 包包搜出「神仙水」
歹路不可走！日前，台北市保安警察大隊，於大同區執行路檢勤務，攔停一台計程車之際，其後座黃姓女乘客竟謊報身分，且盤查時神情恍惚，驚覺有異，追查之下，赫然發現黃女其攜帶之行李內，裝有大量安毒、愷他命、咖啡包等，猶如「行動運毒小蜜蜂」，甚至查獲「神仙水」(液態搖頭丸)，當場將黃女逮捕並依法送辦。
記者林盈君／綜合報導
警方表示，盤查時黃女謊報其胞姐身分，被員警當場識破，隨即要求黃女下車接受盤檢，而期間黃女神情恍惚，舉止怪異，甚至一度走向對向車道，警方察覺內情不單純，搜查之下，於其攜帶的包包內，發現放有大量毒品，其中包括第二級毒品安非他命4包、第三級毒品愷他命2包、及含搖頭丸成分印有「懦夫救星」包裝之咖啡包共10包、安非他命成分哈密瓜藥錠7顆、2瓶含第二級毒品搖頭丸成分GHB「神仙水」。
警方指出，「神仙水」（GHB）又稱液態搖頭丸，實際為第二級毒品，作用為中樞神經抑制劑，是一種無色無味的透明液體或粉狀，可溶於水或飲料中服用後將導致暈眩、昏迷，常被歹徒當作「約會非禮」、「偷拍攝影」或「控制行動」等非法用途。
對此，警方也呼籲青少年朋友，不要涉足不當場所，離開視線的飲料也千萬不要喝，如發現自身有頭暈、嘔吐等不適狀況，應盡速離開現場並打電話求救，警方將持續加強查緝毒品案件，貫徹政府「反毒」的決心！
※【NOWnews 今日新聞
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