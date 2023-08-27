蘇拉颱風靠近台灣「強度達巔峰」！最新路徑曝 是否登陸威脅都大
蘇拉颱風在今（27）日清晨已經轉為強烈颱風，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，蘇拉颱風在鄰近台灣時，強度正值巔峰，因此無論最後登不登陸台灣，颱風帶來的威脅差別並不大，絕不容輕忽，目前預計颱風最靠近台灣的時間點攞在週三和週四（8月30日至8月31日），不過實際路徑還有很大的變數。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄說明，中央氣象局預估，蘇拉颱風今明兩天會持續在呂宋島東北方海面打轉，約花5天完整繞了一圈，週二開始轉向西北，並向台灣逼近，週四清晨，颱風中心會在台灣南端；最新歐洲模式模擬則顯示，蘇拉颱風打轉後轉向西北，週四晚間從東南部登陸並進入台灣海峽。
吳德榮指出，美國模擬與歐洲模式類似，但仍有一定的「不確定性」，預計明日起，何時發布警報、會在哪裡登陸等問題會愈來愈明朗；不過蘇拉颱風鄰近台灣時，強度達巔峰，威脅絕不容輕忽。至於另一「輕颱丹瑞」快速前進，漸行漸遠，無「雙颱共舞」的機會。此外，關島附近1至2天內會有第3個熱帶擾動發展，並逐漸對「蘇拉」的動向產生干擾，更添蘇拉颱風末期路徑的「詭譎多變」。
今、明兩天受蘇拉颱風外圍沉降影響、水氣少，天氣晴熱，午後山區有局部雷陣雨，中南部山區有局部「大雷雨」，並有擴展至部分平地的機率，今日各地區平地氣溫上，北部攝氏24至36度，中部攝氏22至36度，南部攝氏23至36度，東部攝氏22至36度。
吳德榮提醒，週二蘇拉颱風從呂宋島東北方海面逐漸接近，屆時東半部水氣漸增，轉有局部陣雨，北部晴轉多雲偶有局部短暫陣雨，中南部近山區午後有局部雷陣雨。週三至五（8月30日至9月1日）各地風雨的情況，與蘇拉颱風的路徑密切相關，應續觀察。