化妝品也遭殃！福島核廢水排海掀中國「抵制潮」　日貨頻遭退貨

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儘管科學報告顯示無疑慮，仍壓不住民間抵制浪潮。有報導指出，在執行核廢水排海後，中國社群平台小紅書上已出現多個日本化妝品牌遭遇退貨的情形，但植村秀、麗芳絲等日系品牌均表示，「產品為符合中國有關法律法規標準的合格產品」，疑似是針對日本核廢水排海計畫的抵制。
據了解，2022年數據顯示，日本是中國化妝品的第2大進口國，包括資生堂、城野醫生、珂潤等品牌的產品長期在中國熱銷，但近期受到核廢水排海計畫影響，日本進口的化妝品自今年5月份開始出現明顯下滑。其中，6月份的進口金額同比下降了8.4％，7月份的進口金額同比大幅下滑了30％。
分析指出，此次廢水危機對日妝品牌的負面衝擊可能不及薩德危機對韓妝品牌的影響，假設日妝品牌銷量份額下降 20%，國產品牌能夠搶占其中部分市場。
不僅美妝產品，抵制日貨的聲音也在小紅書等社群平台上持續擴大，甚至還出現了一份「避雷清單」，影響所及包括美妝品與護膚品、母嬰類產品、家居、電子產品、甚至是文具，明確強調不要買日本尤其是受核輻射影響最大的福島等地的產品。「不買」、「不敢用」、「退貨」的關鍵字充斥著電商客服平台。
目前最受衝擊的仍是日料店，據《澎湃新聞》報導，平價日料店受此影響不大，因為它們較少使用日本食材，而部分選用日本食材的中高端日料店將受較大影響。
《路透社》先前引述專家說法指出，中國因應日本排放核處理水而全面禁止進口原產地為日本的水產，是政治姿態居多，也是日中競爭的一部份，因為日本出口中國的水產只占其總貿易量少於1%，禁令對日本經濟影響甚微。
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