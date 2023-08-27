AI需求非空談！短期股價漲幅大　相關獲利H2有望陸續發酵

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安聯投信台股團隊分析，從整體大方向來看，市場主要焦點仍是聚焦在AI相關主題；儘管近期受到重要美股正面的財報數據等消息所激勵，但另一方面，也因為部分資金看好提前卡位，所以縱使財報表現符合市場預期，仍難避免面臨短線漲多回檔的壓力。
安聯投信台股團隊提醒，由於近期市場開始步入資訊空窗期，在評價面、籌碼面與國際市場情勢上的短線干擾，都讓台股處於震盪、大區間整理的格局。
就產業面，安聯投信台股團隊認為，根據團隊調研，不論中美兩地大型 CSP廠商近期都在積極採購 AI 伺服器，下半年供應鏈將進入密集出貨期，而對明年訂單展望更是持續上修，顯示 AI 需求並非空談，而是正在快速發生。
就機會面，安聯投信台股團隊預測，由於AI硬體供應幾乎全由台灣廠商包辦， AI 解決方案包括伺服器、網路通訊、散熱及電源等產值都有大幅提升，因此市場樂觀看待台灣廠商獲利成長，雖短期股價漲幅已大，但不可諱言相關主題獲利有望自今年下半年陸續發酵。
展望後市，安聯投信台股團隊評估，在短期仍有上游產能瓶頸限制下，明年才是完整貢獻年度，預期在獲利開出後，相關主題後市仍可期；面對市場焦點集中在 AI 相關，因此辨明那些廠商能真正受惠 AI 投資將是後續配置的關鍵。
就策略上，安聯投信台股團隊建議，第二季財報季過後，留意真正有望受惠AI投資的標的，如果出現較大跌幅，其實都是相對較佳的佈局時點。至於總經面，雖有雜音，但在通膨持續放緩、升息步調放緩等方向不變下，今年基本面仍是帶動盤勢的主旋律。
在非電部分，安聯投信台股團隊提醒，軍功和重電概念股，現階段同樣面臨評價面的問題，但只要有受惠政府政策扶持等相關主題，則仍可伺機留意。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。