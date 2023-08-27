台南警破獲性愛趴！超過百場「六都巡迴」 主嫌每月爽撈破10萬
本月24日，台南市警方破獲「性愛轟趴」，主嫌張姓男子與范姓女友遭逮捕，現場還查緝參加該轟趴的7男3女。據了解，張男與范女已舉辦多次性愛趴，研判超過百場，其足跡遍及六都，可說是「六都巡迴」，而參加的男性每人需繳納3~4000元的費用，初步估計，張男與范女每月收入恐達10多萬元，不過法網恢恢，2人遭警方逮捕後，被依妨害風化罪移送檢方偵辦；參加轟趴的男女，也被依社會秩序維護法移送裁罰。
記者林盈君／綜合報導
據了解，張男與范女透過社群軟體「推特」，以清涼照招攬網友參加性愛轟趴，有時還標榜參與的女性都是人妻等，更用「鳥類訓練師」、「人妻按摩師」等宣傳話術吸引，且地點都在具隱蔽的民宿，引來不少「愛好者」。本月24日，台南市警方前往民宿查緝，發現張男與范女於前兩天，才剛在台中開完性愛趴，之後又馬不停蹄的於台南舉辦，不料這次卻被警方循線逮個正著。
警方追查發現，張男與范女這對情侶檔，於今年密集舉辦性愛趴，宛如展開「全國巡迴性愛趴」之旅，足跡遍及六都，場次已超過百場。參加的男性每人需繳納3到4000元費用；參與的女性則與張、范兩人平分男性繳交的報名費，初估每月2人收入恐達10幾萬。但警方對此強調，媒介性交易最重可判刑5年，提醒民眾勿涉違法。
※【NOWnews 今日新聞
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