蘇拉颱風「還會變更強」！距離太近威脅大 最快週二海陸警報齊發
蘇拉颱風（Saola，越南提供，本意為動物名）目前持續以強颱姿態，在菲律賓呂宋島附近打轉，中央氣象局預報員林定宜指出，以目前路徑來看，蘇拉颱風會在明（28）日早上開始往北轉向，隨後持續朝西北往台灣靠近，考慮到颱風移動速度和位置，最快可能明天晚上至週二（8月29日）清晨發布海上警報，陸上警報則可能在週二下半天發布，颱風中心是否登陸台灣？還有許多變數。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員林定宜表示，今（27）日蘇拉颱風回持續往南掉落，在這段期間身為強颱的它，還會持續吸收海水能量，進一步提升強度，明天開始，蘇拉颱風將朝西北移動，往台灣方向逼近，由於蘇拉颱風可能會在週三（8月30日）清晨時侵襲台灣100公里以內海域，因此氣象局有機會在明天晚上至週二清晨發布海上警報。
而根據目前蘇拉颱風路徑預測，蘇拉在週三時可能登陸恆春半島，因此週二下半天，氣象局也不排除發布陸上警報，林定宜特別提醒，蘇拉颱風在登陸前，是其威力最強的時候，風勢和雨勢都不容小覷，尤其首當其衝的花東和恆春半島，務必小心暴雨釀災。
據氣象局最新資料，蘇拉颱風目前位處鵝鑾鼻南南東方610公里的海面上，以每小時7公里速度，向東南東轉東北東進行，中心附近最大風速每秒51公尺（即每小時184公里），相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺（即每小時227公里），相當於17級風以上，7級風暴風半徑150公里，10級風暴風半徑80公里，是又小又強的「小鋼炮颱風」。