中國、台灣分開並列　習近平未糾正引議

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據佛光山南非南華寺介紹，其所屬天龍隊南非女青年們日前受到南非政府邀請，在南非總統官邸表演中華鼓藝，習近平對表演讚嘆不已，表演結束後，特地上前與學生們問候聊天。
另據社群網站X（前稱推特）帳號「李老師不是你老師」分享的影片及文章，南非總統幕僚也發布這段影片，習近平觀賞演出後詢問：「這是中國鼓嗎？跟誰學的？」
一位女性解說員以中文回答：「主席您好，我們是佛光山南華寺，在台灣的，專門促成中華文化在各國的傳播。」她還進一步表示，「這種鼓是專門在中國和台灣請的教練。」
習近平聽了解說後當場未加以糾正，並微笑點頭說：「台灣，台灣請來的啊。」
一旁的南非總統拉瑪佛沙向習近平確認問This is Chinese？習近平則點點頭說：「中國鼓、中國鼓」。
「李老師不是你老師」提到，過去很多國際品牌或是藝人，因為將「台灣」與「中國」並列，而遭到中國官媒與民眾抵制，「但是顯然主席本人並不介意這一點」。
這段影片在網路掀起熱議，有網友表示，「他（習）自己也沒在前面加上中國2字」、「這不默許台獨了」、「以後學主席開心稱呼台灣」、「聖上乳化（辱華）了」、「親自台獨」、「這個小粉紅不敢冲吧，別的藝人就慘了」。（編輯：唐佩君/朱建陵）1120827