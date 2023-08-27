從前鎮漁港到鼓山魚市場　林智鴻：藍營正在進行一場「毀高行動」

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剛從日本訪問回來的林智鴻表示，台灣人到日本以前常去築地市場，現在會去豐洲市場，這次與和歌山議會交流訪問去了黑潮市場。每個台灣人都羨慕日本有很乾淨衛生的觀光漁市場，可以在現場買到新鮮魚貨，吃上一碗美味的海鮮丼飯。
「這裡是好望角餐廳，經營不善後變為停車場！」20年前，在中山大學唸書的林智鴻指出，鼓山魚市場的故事是台灣漁業轉型的痕跡，遠洋漁業重鎮從鼓山魚市場移轉到前鎮漁港後，逐漸沒落的鼓山魚市場，數度都是不同執政者煩惱的事物。
林智鴻認為，老建築活化運動讓鼓山魚市場在城市風貌上有機會華麗轉身，經營方式也才有機會嘗試著滾動調整。如今，卻又遇上國民黨發動的「毀高行動」，一個獲得2023倫敦設計（London Design Award）大獎鉑金首獎的城市榮耀，必須面臨政治鬥爭而蒙塵。
林智鴻也強調，國民黨從上到下展開一場「毀高行動」，國民黨以為詆毀高雄就能挽救他們的選情，其實這是個愚蠢的行為。國民黨始終不明白高雄發展紋理有著高雄人的情感與性格，就如同趙天麟委員所說「目光如豆」，國民黨所見的是眼前的短期政治利益，但高雄人所追求的是場城市轉型運動與個性的塑造。所以，國民黨的「毀高行動」不僅不會成功，還會被高雄人所唾棄。