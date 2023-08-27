宮崎駿御用歌姬腦溢血！井上杏美開唱前暈倒 10月來台計劃恐生變
日本動畫大師宮崎駿「御用歌姬」、58歲的女歌手井上杏美，昨（26）日原定舉辦40周年紀念演唱會，卻在彩排時暈倒，驚傳腦溢血緊急送醫開刀，演唱會在開唱15分鐘前被迫取消，目前井上杏美暫時脫離險境，不過，她原定10月初來台參與「吉力卜家族交響音樂會」，目前尚未售票，觀眾擔心演唱會是否生變，主辦單位「飛兔娛樂」則回應「應該還好，休息一下子就可以的，離10月還有段時間」。
記者江芷稜/綜合報導
1983年出道的井上杏美，獲邀演唱電影《天空之城》中演唱主題曲〈伴隨著你〉，溫暖悠遠的歌聲，把作品詮釋得淋漓盡致而聞名，之後陸續演唱《龍貓》片尾曲〈鄰家的龍貓〉、〈散步〉，以及《魔女宅急便》的〈看得見海的街〉，自此奠定宮崎駿「御用歌姬」的封號，現年20歲的女兒YUYU，繼承母親衣缽，經常跟著媽媽一起表演，2015年母女曾來台參與動漫節表演，獲得動畫迷熱烈歡迎。
針對井上杏美突發性腦溢血，在彩排時暈倒的病況，所屬事務所發出公告表示手術很順利，目前已脫離生命危險，她會繼續接受治療，感謝演唱會相關工作人員第一時間幫忙處理後續，以及醫療團隊的付出與用心，友人也傳達她表達想等待身體康復後，盡快舉辦演唱會的心情。
而井上杏美母女原定和木村弓10月初來台， 參加「吉卜力家族交響音樂會」演出，在台北、台南、高雄等地巡迴表演，這場演唱會原本預計在2021年舉辦，卻因新冠肺炎疫情延宕2年，主辦單位換人接手後繼續舉行，令粉絲相當期待，未料演唱電影《龍貓》多首歌曲的井上杏美身體出狀況，歌迷在飛兔娛樂臉書表達憂心，官方回覆「應該還好，休息一下子就可以的，離10月還有段時間」，仍在關注歌手病況，尚未確認井上杏美能否來台演出。