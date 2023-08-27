長榮航攜手橫濱DeNA海灣之星隊　1支全壘打抽1張機票

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棒球為日本最熱門的運動賽事之一，球迷更涵蓋各個年齡層，此次與橫濱DeNA海灣之星隊合辦「長榮航空之夜」現場除了舉辦社群活動兌換限量紀念品，也發送賽事紀念涼扇給觀賽球迷，同時更舉辦「全壘打抽機票」活動，凡是橫濱DeNA海灣之星隊擊出1支全壘打，長榮航空便贊助1張日本出發全球不限航點商務艙來回機票。橫濱DeNA海灣之星隊最終成功擊出1支全壘打，長榮航空也於25日抽出1張機票送給幸運球迷。
長榮航空對體育的支持遍佈全球，除了贊助日本橫濱DeNA海灣之星職業棒球隊，同時也贊助美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊、舊金山奧克蘭運動家隊，以及休士頓德州人美式足球隊；在歐洲贊助英國西漢姆聯足球俱樂部、維也納迅速體育足球俱樂部，期許透過長榮航空遍布全球的飛航網路，讓各地球迷皆可為運動賽事喝采。
長榮航空也長期投入可觀資源，為培育台灣選手盡一份心力，多年來已贊助多位不同領域的好手，包括「世界球后」戴資穎、「奧運銅牌」潘政琮、「羽球王子」王子維等選手，提供其出國參賽或訓練的機票，以持續累積國際賽事經驗爭取佳績。
此外，為讓台灣體育能與世界接軌，除了每年10月舉辦結合運動與觀光發展的「長榮航空城市觀光馬拉松」外，也曾贊助在台灣舉辦的大型國際賽事，包括中華台北羽球公開賽、裙襬搖搖LPGA臺灣錦標賽及海碩網球公開賽等，期待能邀請全球旅客及選手們，一同將運動家精神融入在生活中，落實企業永續經營理念。