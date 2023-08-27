新颱風「海葵」今明將生成！強颱蘇拉恐被它吸住 卡死在台灣上空
今年第9號颱風蘇拉都還沒開始影響台灣，其後方又有新颱風的發展趨勢，中央氣象局表示，今（27）日上午8時，在蘇拉颱風東方有新的「熱帶性低氣壓」出現，預計最快今明就會成為今年第11號颱風「海葵」，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」更指出，海葵生成後可能讓蘇拉颱風「卡在台灣上空」，出現類似「藤原效應」的情況。
記者張志浩/綜合報導
「台灣颱風論壇｜天氣特急 」表示，針對蘇拉颱風的動向「最新歐洲模式有大變化，後面海葵成為關鍵角色，先看5天內就好，5天後先保留」，「台灣颱風論壇｜天氣特急 」指出，蘇拉在台灣上空時，海葵可能會把它拉著，蘇拉就卡在台灣或海峽上空不動，死纏爛打，直到它消散，海葵路徑也大幅西修，看起來有「藤原效應」這個跡象。
氣象局解釋，「藤原效應」主要由日本氣象學家藤原先生最早開始研究，定義上，如果兩個颱風靠近至1000公里左右時，它們將相互繞著相連的軸線做「環狀反時鐘方向旋轉」，旋轉中心的位置，由2個颱風的相對質量及颱風環流的強度來決定。旋轉時通常較小的颱風走得比較快，較大的颱風走得比較慢，有時2颱風還可能逐漸合而為一，這種雙颱風交互作用現象，就稱為藤原效應。
不過氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說明，目前大家較需關注的還是蘇拉颱風本身對台灣的影響，路徑上蘇拉可能登陸恆春，或從台灣南邊掠過，無論如何，就算蘇拉和海葵出現類似藤原效應的情況，也是在蘇拉颱風受地形破壞減弱之後的事，兩者距離要在下半週之後才較接近。
賈新興補充，屆時由於蘇拉颱風的強度已大幅減弱，甚至變成熱帶性低氣壓，因此預估台灣天氣受影響的時間點還是落在週三至週五（8月30日至9月1日），後續較能確定的是，台灣周遭的環境會轉為以海葵颱風為主的「大低壓帶」，蘇拉颱風只是低壓帶邊緣的熱帶系統，整體情況有待觀察，民眾應先留意本週蘇拉對台造成的直接影響，做好防颱準備。