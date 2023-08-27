演藝圈學霸！張鈞甯是中央大學法學碩士 林志玲多倫多大學雙主修
藝人陳妍希近日被起底兒子就讀的國際學校，1年學費高達百萬元，可見夫妻倆相當重視孩子教育。事實上，陳妍希自己也是高學歷，演藝圈內有不少頂著高學歷光環的藝人，包含韋禮安、張鈞甯、林志玲、Selina、邰智源等等。
記者薛羽彤/綜合報導
陳妍希因家境優渥，高中就到美國留學，大學畢業於美國南加州大學，主修行銷學，輔修美術。美國南加州大學在美國大學裡排名第16，該校總共有10位諾貝爾獎得主。陳妍希回台後，就被柴智屏相中簽下，從《換換愛》第二女主角演起，直到2011年演出電影《那些年，我們一起追的女孩》爆紅，之後將演藝重心轉往大陸發展，和大陸演員陳曉結婚，育有一子。
張鈞甯不空有花瓶的外表，還是演藝圈的學霸一枚，她高中就讀景美女中，大學就讀國立台北大學法律學系財經法學組，之後攻讀碩士，取得國立中央大學產經所法律組碩士學位。張鈞甯當年被路上工讀生要求填問卷，之後工讀生成為藝人經紀的助理，想起張鈞甯，因緣際會讓她進入演藝圈。張鈞甯20歲就出道，成為演員後也不忘維持學業，2010年拿到碩士學位，2018年獲第18屆國台北大學傑出校友。
韋禮安出身於書香世家，爸爸為中興大學外國語文學系教授、媽媽為中正大學外國語文學系教授。而韋禮安畢業於台灣大學外國語文學系，英文能力相當優越。他在大學時期參加綜藝節目《快樂星期天》的「校園歌喉戰」，獲得第一屆冠軍，之後發行第一張EP《慢慢等》，隔年憑專輯《韋禮安》奪得金曲獎最佳新人獎。
「台灣第一名模」林志玲高中被家人送往加拿大求學，並在多倫多大學完成西方美術史和經濟學雙主修學位。2017年，林志玲還獲得了多倫多大學頒發的最具影響力傑出校友榮譽，同期獲獎者中多為科學家、教授和知名學者，林志玲是唯一的一位藝人。結束大學學業後，林志玲回台後擔任模特兒，因出眾外貌和娃娃音備受矚目，之後又因拍攝廣告中的經典名句「不要再給我打分數！」、「才不會忘記你呢！」爆紅至今。