全國義消體技能賽代表隊授旗 新北義消齊聚一堂交流展士氣
新北市政府消防局今（27）日於板橋第二運動場，舉辦全國義消體技能賽代表隊授旗及義消體技能交流賽，新北市副市長朱惕之及新北市議長、義消總隊長蔣根煌出席為代表授旗勉勵。活動中，有900多位義消進行體能交流並彼此打氣鼓勵，展現義勇消防人員的團結及士氣。
記者吳嘉億／新北報導
朱惕之表示，新北市義消組織成立已逾一甲子，依性質及專長，包含「救災」、「救護」、「防火宣導」及「特搜」等義消，成員高達3,795人，新北市的義消團體總人數不僅為全國之冠，平時更是訓練扎實，為救災效率第一的民力團體，尤其8月3日卡努颱風挾帶豪大雨，造成南投嚴重災情時，新北市長侯友宜在第一時間立即致電南投縣長許淑華，表達支援之意，同時下令本市消防及義消特搜人員整裝前往，支援搶救長達52小時，成功撤離24名民眾及協助醫療、物資運補等工作，為受災民眾帶來了即時的支援與幫助。
朱惕之說到，比賽選手們不僅平時白天要上班，下班後甚至假日，還要利用自己的休息時間到分隊集訓，不辭辛勞只為爭取榮譽佳績，特別表達肯定及感謝本次所有參賽義消選手們的付出與努力。
新北市政府消防局長李清安表示，112年全國義消體技能交流賽新北市代表選手共9隊59人，分別參賽火災搶救男子組、火災搶救女子組、車禍救援組、救護技術組、無人機運用山域與水域搜救組、繩索救援組，相信能在112年全國大賽中展現義消精實訓練及專業技能。