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UNIQLO KAWS 2023「躺著賣」台灣9/8搶　最美聯名200元起售完停產

▲UNIQLO KAWS 2023潮流UT，除COMPANION及XX圖樣，還有粉紅色BFF「躺著賣」及只送不賣的單肩包，9月8日瘋搶！最仙聯名Mame Kurogouchi最終回200元起售完停產。（圖／UNIQLO提供）
▲UNIQLO KAWS 2023潮流UT，除COMPANION及XX圖樣，還有粉紅色BFF「躺著賣」及只送不賣的單肩包，9月8日瘋搶！最仙聯名Mame Kurogouchi最終回200元起售完停產。（圖／UNIQLO提供）

記者蕭涵云/綜合報導

UNIQLO KAWS 2023來了！日本國民品牌再度攜手當代藝術大師KAWS，推出COMPANION角色及「XX」圖樣全新UT潮流系列，這次還讓鮮艷粉紅色的BFF「躺著賣」，9月8日390元起瘋搶，只送不賣的「KAWS UT單肩包」必收！而與Mame Kurogouchi日本設計師黑河內真衣子的聯名合作，迎來最終回，有最仙聯名之稱的最美內衣、透視洋裝等單品，9月1日最低200元起售完停產。

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📌UNIQLO KAWS 2023！只送不賣「KAWS UT單肩包」必搶
以為成絕響的UNIQLO x KAWS再度曝光，9月8日起推出男女適穿的中性版型全新UT系列，包括3款成人T恤590元、2款成人衛衣1290元、3款童裝T恤390元、2款童裝衛衣790元，共10款服裝單品。

▲由左至右：KAWS UT休閒上衣(長袖) 1290元、KAWS UT印花T恤(短袖)590元。（圖／UNIQLO提供）
▲由左至右：KAWS UT休閒上衣(長袖) 1290元、KAWS UT印花T恤(短袖)590元。（圖／UNIQLO提供）
▲KAWS UT印花T恤(短袖)590元。（圖／UNIQLO提供）
▲KAWS UT印花T恤(短袖)590元。（圖／UNIQLO提供）
這次除了KAWS標誌性的角色COMPANION，還讓鮮艷粉紅色的BFF「躺著」超可愛！單筆消費含任2件以上KAWS UT系列商品（含ARTBOOK），即可獲得「KAWS 獨家貼紙」乙份；共有三款設計，顏色隨機附贈，恕不挑選；各店數量有限，送完為止，實際贈送狀況以店內公告為準。

▲限量「KAWS UT單肩包」只送不賣。（圖／UNIQLO提供）
▲限量「KAWS UT單肩包」只送不賣。（圖／UNIQLO提供）
▲消費含任2件以上KAWS UT系列商品，可獲得「KAWS 獨家貼紙」。（圖／UNIQLO提供）
▲消費含任2件以上KAWS UT系列商品，可獲得「KAWS 獨家貼紙」。（圖／UNIQLO提供）
並重磅開賣由全球知名的創意藝術出版商費頓（Phaidon）出版，潮流玩家值得收藏的KAWS ARTBOOK，集結KAWS最完整的精選作品，提供最全面深入的探討研究；而且只要單筆消費含KAWS ARTBOOK，即可免費獲得限量「KAWS UT單肩包」乙個。正面印有ARTBOOK封面設計，背面則以刺繡呈現KAWS標誌性的「XX」圖樣，只送不賣，數量有限，送完為止。

▲UNIQLO西門店以KAWS角色窗貼，為店舖外牆換上嶄新風貌。（圖／UNIQLO提供）
▲UNIQLO西門店以KAWS角色窗貼，為店舖外牆換上嶄新風貌。（圖／UNIQLO提供）
UNIQLO更精選全球各地的指標性店舖，以本次KAWS主題角色進行外牆窗貼裝飾，UNIQLO西門店及位於東區明曜百貨的台北全球旗艦店，都可看見KAWS在店舖外觀玩耍的模樣。

▲女裝 Mame 網眼中高領T恤(長袖)990元。（圖／UNIQLO提供）
▲女裝 Mame 網眼中高領T恤(長袖)990元。（圖／UNIQLO提供）
▲女裝 Mame 無鋼圈美型胸罩(網眼)790元、網眼內褲(中腰)390元。（圖／UNIQLO提供）
▲女裝 Mame 無鋼圈美型胸罩(網眼)790元、網眼內褲(中腰)390元。（圖／UNIQLO提供）
📌UNIQLO and Mame Kurogouchi最終回！2023秋冬系列200元起
有最仙聯名之稱的UNIQLO與Mame Kurogouchi日本設計師黑河內真衣子的聯名合作，迎來最終回2023秋冬系列，洋溢秋陽新色的溫暖，打造除了最美內衣外，還有透視洋裝、HEATTECH 芭蕾領T恤、3D織法舒膚羅紋側開衩長裙等共19款感性優雅的單品，全系列將在9月1日於UNIQLO網路商店與7家指定店舖販售，其中精選4款於全台店舖販售，部分單品10月下旬上市，最低只要200元起，售完停產。

▲女裝 Mame 透膚長洋裝(無袖)1290元。（圖／UNIQLO提供）
▲女裝 Mame 透膚長洋裝(無袖)1290元。（圖／UNIQLO提供）
▲女裝 Mame 3D織法針織衫(長袖)1290元、3D織法舒膚羅紋側開衩長裙1290元。（圖／UNIQLO提供）
▲女裝 Mame 3D織法針織衫(長袖)1290元、3D織法舒膚羅紋側開衩長裙1290元。（圖／UNIQLO提供）
📌H&M Studio 2023秋冬系列　以立體廓形演繹暗黑風格
H&M也曝光Studio 2023秋冬系列，靈感源自黑色電影中女主角精緻俐落的著裝造型，與時尚界永不退燒的經典暗黑風潮，將極致簡約的黑色融入優雅內斂的時尚廓形風格。可見系列服飾擁有硬挺剪裁與相輔相成的雕塑感廓形，結合時髦精緻的配飾增添細節。

▲由左至右有領天鵝絨洋裝4999元、真皮襪靴9999元，棉質蝴蝶結領襯衫2999元、真皮鉛筆裙7999元。（圖／H&M提供）
▲由左至右有領天鵝絨洋裝4999元、真皮襪靴9999元，棉質蝴蝶結領襯衫2999元、真皮鉛筆裙7999元。（圖／H&M提供）
超長款黑色大衣有著勾勒女性曼妙身型的收腰設計，以香檳色萊茵石點綴低腰牛仔褲，以超大尺寸蝴蝶結設計亮白色襯衫領口；經典黑色A字迷你洋裝配以硬挺有型的白色領口，是百搭雋永的黑色小洋裝款式。配飾則以牛皮材質踝靴結合流暢鞋型與雕塑感鞋跟，採用夾棉設計呈現蓬鬆質感的黑色皮質手拿包等。全系列9月28日於H&M線上商店限量發售

▲水鑽細肩帶上衣2999元、水鑽牛仔褲7999元、真皮單肩包6999元。（圖／H&M提供）
▲水鑽細肩帶上衣2999元、水鑽牛仔褲7999元、真皮單肩包6999元。（圖／H&M提供）




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