UNIQLO KAWS 2023「躺著賣」台灣9/8搶　最美聯名200元起售完停產

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以為成絕響的UNIQLO x KAWS再度曝光，9月8日起推出男女適穿的中性版型全新UT系列，包括3款成人T恤590元、2款成人衛衣1290元、3款童裝T恤390元、2款童裝衛衣790元，共10款服裝單品。
這次除了KAWS標誌性的角色COMPANION，還讓鮮艷粉紅色的BFF「躺著」超可愛！單筆消費含任2件以上KAWS UT系列商品（含ARTBOOK），即可獲得「KAWS 獨家貼紙」乙份；共有三款設計，顏色隨機附贈，恕不挑選；各店數量有限，送完為止，實際贈送狀況以店內公告為準。
並重磅開賣由全球知名的創意藝術出版商費頓（Phaidon）出版，潮流玩家值得收藏的KAWS ARTBOOK，集結KAWS最完整的精選作品，提供最全面深入的探討研究；而且只要單筆消費含KAWS ARTBOOK，即可免費獲得限量「KAWS UT單肩包」乙個。正面印有ARTBOOK封面設計，背面則以刺繡呈現KAWS標誌性的「XX」圖樣，只送不賣，數量有限，送完為止。
UNIQLO更精選全球各地的指標性店舖，以本次KAWS主題角色進行外牆窗貼裝飾，UNIQLO西門店及位於東區明曜百貨的台北全球旗艦店，都可看見KAWS在店舖外觀玩耍的模樣。
📌UNIQLO and Mame Kurogouchi最終回！2023秋冬系列200元起
有最仙聯名之稱的UNIQLO與Mame Kurogouchi日本設計師黑河內真衣子的聯名合作，迎來最終回2023秋冬系列，洋溢秋陽新色的溫暖，打造除了最美內衣外，還有透視洋裝、HEATTECH 芭蕾領T恤、3D織法舒膚羅紋側開衩長裙等共19款感性優雅的單品，全系列將在9月1日於UNIQLO網路商店與7家指定店舖販售，其中精選4款於全台店舖販售，部分單品10月下旬上市，最低只要200元起，售完停產。
📌H&M Studio 2023秋冬系列 以立體廓形演繹暗黑風格
H&M也曝光Studio 2023秋冬系列，靈感源自黑色電影中女主角精緻俐落的著裝造型，與時尚界永不退燒的經典暗黑風潮，將極致簡約的黑色融入優雅內斂的時尚廓形風格。可見系列服飾擁有硬挺剪裁與相輔相成的雕塑感廓形，結合時髦精緻的配飾增添細節。
超長款黑色大衣有著勾勒女性曼妙身型的收腰設計，以香檳色萊茵石點綴低腰牛仔褲，以超大尺寸蝴蝶結設計亮白色襯衫領口；經典黑色A字迷你洋裝配以硬挺有型的白色領口，是百搭雋永的黑色小洋裝款式。配飾則以