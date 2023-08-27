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謝長廷稱微量放射性元素對身體有益　藍議員狂轟並要賴品妤表態

▲謝長廷出席「台灣與日本－建構世界和平共同體」研討會。（圖／總統府提供）
▲謝長廷出席「台灣與日本－建構世界和平共同體」研討會。（圖／總統府提供）

記者邱新博／台北報導

日本24日開始排放福島核廢水，駐日代表謝長廷26日稱311地震後，世人對放射性的議題有些敏感，其實微量的放射性元素反而對身體有益，被藍營狂攻。國民黨議員、侯辦發言人柳采葳批評，請「微量放射性元素專家」的謝代表示範飲用，告訴大家什麼叫做「微量」？更點名最近陷入核能產業爭議的民進黨立委賴品妤，出來回應。

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柳采葳表示，助日代表謝長廷在談到，日本福島第一核電廠24號排放核廢水事件，他說「微量放射性元素對身體有益」！她就請「微量放射性元素專家」的謝代表示範飲用，告訴大家什麼叫做「微量」，是一天一杯核廢水，還是一天三杯呢？

柳采葳說，鬼月只有一個月，但是民進黨政府的官員卻是一年12個月都在鬼話，當時民進黨強行通過萊豬的時候，現在的農業部部長陳吉仲也為了護航說，「萊克多巴胺是就是一個很簡單的產品，就是飼料的添加物；就好比是人，我們平常吃三餐，可是你會吃一些保健食品」。謝長廷跟陳吉仲兩個人真的是鬼話兄弟二人組耶！

柳采葳批評，針對日本排放核廢水，執政黨應該拿不出態度，毫無立場，甚至還放任黨公職胡說道，⺠進黨一向把反核當成神主牌，對於核能零容忍的 ⺠進黨，遇到日本就噤聲的態度，就是雙重標準。 ⺠進黨政府應該就日本排放核廢水，與日本進行盤派， 並且要求參與日本監測工作，並且提出相關的食安檢測作為，維護我國漁權及水產食安，但現在的民進黨除了放任謝長廷之流亂說話，其他到底做了什麼？

她質疑，⺠進黨的科學證據都是有需要的才拿出來用?對於台灣發展核電，是一點風險都都不能提，但對於日本排放核廢水，突然就就是尊重專業，要有科學根據了，這樣的雙標，過去在面對瘦肉精、面對核災食品輸台，⺠進黨都是一樣的態度。

柳采葳更點名賴品妤應該對於核廢水表態，核四在其選區內賴品妤喊反核，但別忘了東北角也是漁業興盛的選區，核廢水的東北角漁業難道沒影響嗎？賴品妤可以為了反核四大小聲，現在怎麼突然間都靜默了？對核四賴品妤喊「重喊啟個屁」，那對日本排放核廢水，不是也應該去喊「排放個屁」嗎？

柳采葳說，大家應該協尋賴品妤，問對於日本排放核廢水的看法，怎麼幫忙自己東北角的漁業，也順便問問她同不同意謝長廷說的「微量放射性元素對身體有益」！

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