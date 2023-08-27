謝長廷稱微量放射性元素對身體有益　藍議員狂轟並要賴品妤表態

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柳采葳說，鬼月只有一個月，但是民進黨政府的官員卻是一年12個月都在鬼話，當時民進黨強行通過萊豬的時候，現在的農業部部長陳吉仲也為了護航說，「萊克多巴胺是就是一個很簡單的產品，就是飼料的添加物；就好比是人，我們平常吃三餐，可是你會吃一些保健食品」。謝長廷跟陳吉仲兩個人真的是鬼話兄弟二人組耶！
柳采葳批評，針對日本排放核廢水，執政黨應該拿不出態度，毫無立場，甚至還放任黨公職胡說道，⺠進黨一向把反核當成神主牌，對於核能零容忍的 ⺠進黨，遇到日本就噤聲的態度，就是雙重標準。 ⺠進黨政府應該就日本排放核廢水，與日本進行盤派， 並且要求參與日本監測工作，並且提出相關的食安檢測作為，維護我國漁權及水產食安，但現在的民進黨除了放任謝長廷之流亂說話，其他到底做了什麼？
她質疑，⺠進黨的科學證據都是有需要的才拿出來用?對於台灣發展核電，是一點風險都都不能提，但對於日本排放核廢水，突然就就是尊重專業，要有科學根據了，這樣的雙標，過去在面對瘦肉精、面對核災食品輸台，⺠進黨都是一樣的態度。
柳采葳更點名賴品妤應該對於核廢水表態，核四在其選區內賴品妤喊反核，但別忘了東北角也是漁業興盛的選區，核廢水的東北角漁業難道沒影響嗎？賴品妤可以為了反核四大小聲，現在怎麼突然間都靜默了？對核四賴品妤喊「重喊啟個屁」，那對日本排放核廢水，不是也應該去喊「排放個屁」嗎？
柳采葳說，大家應該協尋賴品妤，問對於日本排放核廢水的看法，怎麼幫忙自己東北角的漁業，也順便問問她同不同意謝長廷說的「微量放射性元素對身體有益」！