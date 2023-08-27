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不管國內經濟泥沼！習近平「再窮也要撒幣」　金磚峰會豪捐1.27億

▲中國國家主席習近平近期訪問南非，參加金磚國家峰會。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家主席習近平近期訪問南非，參加金磚國家峰會。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國國家主席習近平近期訪問南非，參加金磚國家峰會，目前已經返回中國。習近平這趟行程是為了加強北京在發展中國家和新興國家中的影響力，為了實現這一目標，習近平在金磚峰會上再次大撒幣，無視國內遇上經濟危機，承諾推出100億美元專項資金，再次引起爭議。

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綜合外媒報導，習近平在24日上午出席在南非約翰尼斯堡舉行的金磚國家領導人峰會時，強調中國是發展中國家的一員。「過去是，現在是，將來也永遠是發展中國家的一員。」

過去中共當局鼓吹中國是世界第二大經濟體，僅次於美國，但卻主動「屈居」發展中國家。中國問題專家王赫先前向《新唐人電視台》表示，「有了（發展中國家）這個地位，中共可以享受很多的優待。中共現在還不想把這個優待去掉。」

在世界貿易組織（WTO）協定中，發展中國家成員可在關稅減免、延長磋商期限、非關稅壁壘等方面享有更優惠的待遇。

但習近平說中國永遠是發展中國家，同時卻也在金磚峰會上大撒幣。習近平24日時宣布，中國已經成立總額40億美元（約台幣1273億2840萬元）的全球發展和南南合作基金，中國金融機構即將推出100億美元（約台幣3183億1600萬元）專項資金，專門用於落實全球發展倡議。

但中國目前正身陷經濟危機泥沼，包括債務危機、房地產泡沫化、對外貿易的不景氣、青年人的失業率持續攀升。在中國經濟衰落、民生凋敝的背景之下，習近平大撒幣策略也引起質疑。

社群媒體X（前推特）帳號John Zhang發文指出，他上網查詢其他參與金磚峰會的國家捐獻金額，例如印度、巴西、俄羅斯、南非的捐獻情況，卻發現根本找不到相關資料，代表其他國家都沒捐錢。

John Zhang批評，習近平一直無視中國所面臨的問題，中國淹大水不管、年輕人沒工作不管、房地產行業暴雷也不管，只在乎邀請其他國家，加入抗美聯盟。

王赫表示，中共在外面大撒幣，與美國搞競爭，在全球野心到處擴張。這時候再要求國際社會，比如世界銀行給它一些援助，一些優惠貸款，這個事情其實很荒唐。

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