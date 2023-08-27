不管國內經濟泥沼！習近平「再窮也要撒幣」　金磚峰會豪捐1.27億

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過去中共當局鼓吹中國是世界第二大經濟體，僅次於美國，但卻主動「屈居」發展中國家。中國問題專家王赫先前向《新唐人電視台》表示，「有了（發展中國家）這個地位，中共可以享受很多的優待。中共現在還不想把這個優待去掉。」
在世界貿易組織（WTO）協定中，發展中國家成員可在關稅減免、延長磋商期限、非關稅壁壘等方面享有更優惠的待遇。
但習近平說中國永遠是發展中國家，同時卻也在金磚峰會上大撒幣。習近平24日時宣布，中國已經成立總額40億美元（約台幣1273億2840萬元）的全球發展和南南合作基金，中國金融機構即將推出100億美元（約台幣3183億1600萬元）專項資金，專門用於落實全球發展倡議。
但中國目前正身陷經濟危機泥沼，包括債務危機、房地產泡沫化、對外貿易的不景氣、青年人的失業率持續攀升。在中國經濟衰落、民生凋敝的背景之下，習近平大撒幣策略也引起質疑。
社群媒體X（前推特）帳號John Zhang發文指出，他上網查詢其他參與金磚峰會的國家捐獻金額，例如印度、巴西、俄羅斯、南非的捐獻情況，卻發現根本找不到相關資料，代表其他國家都沒捐錢。
John Zhang批評，習近平一直無視中國所面臨的問題，中國淹大水不管、年輕人沒工作不管、房地產行業暴雷也不管，只在乎邀請其他國家，加入抗美聯盟。
王赫表示，中共在外面大撒幣，與美國搞競爭，在全球野心到處擴張。這時候再要求國際社會，比如世界銀行給它一些援助，一些優惠貸款，這個事情其實很荒唐。