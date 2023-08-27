陳妍希兒學費百萬！明星選校2關鍵 周杰倫、劉德華送愛女讀名校
陳妍希和大陸演員陳曉結婚7年，育有一子「小星星」，近日就讀小學二年級的兒子終於開學，身上穿的制服被發現是北京某間國際學校，1年學費高達26萬元人民幣（約114萬元台幣），可說是相當驚人。不過，明星願意花大錢選擇貴族學校，不外乎兩個原因，就是注重雙語環境和安全性，周杰倫、昆凌也傳出砸百萬元台幣送女兒到澳洲讀書，比起高昂費用，學校的未來發展性、隱密性對名人更為重要。
記者江芷稜/綜合報導
周杰倫與昆凌結婚8年、育有1女2子，8歲長女Hathaway適逢就學年齡，因為疫情關係，曾傳出在台灣就讀雙語學校，可以從幼稚園一路讀到高中，每班學生不到10人，1人每年學費高達70萬元台幣，光是長女Hathaway與次子Romeo一雙兒女每年學費總共要140萬元台幣，但只要教育環境優良，高昂學費對天王周杰倫並不是問題。
疫情解封後，周杰倫帶著全家旅遊趴趴走，長期待在昆凌的娘家澳洲，有意讓女兒在國外讀書，原本有意選擇一家私立女校，沒想到消息走漏，又改送澳洲貴族學校伊普斯維奇女子文法學校（簡稱IGGS）小學部就讀，該校學費每年約百萬元台幣，相當驚人。優點在於距離昆凌老家近，接送相當方便，加上是女子學校，隱私安全性都夠，對於注重小孩教育的周杰倫非常適合。
曾經隱婚生子的劉德華，隨著公布家庭生活被粉絲接受，他也積極參與女兒校園活動，不排斥現身公開場合，他為11歲愛女劉向蕙選擇的是香港滬江維多利亞學校，學校以雙語教育聞名，以英文為主要語言進行教學，每班安排中文、英文老師各1名，讓小朋友從小熟悉雙語環境，未來能適應國際化社會。
劉德華為保護妻女不遺餘力，曾砸下數億元購買豪宅、私人飛機，確保她們的隱私不被打擾，對女兒教育也相當重視，就讀人數較少的貴族學校，學費同樣高得驚人，該校每年度小學學費約14萬元港幣（約57萬元台幣）、中學約16萬元港幣（約65萬元台幣），還須支付一次性可退還建校費6萬元港幣（約24萬元台幣），以助長學校發展資源及設施，為了子女的安全考量，天王多花點錢也心甘情願。