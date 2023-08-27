開學日可能變颱風假！全台「高機率達標」地區曝光 風雨會超大
強烈颱風「蘇拉」預計在明（28）日早上北轉，並朝台灣接近，中央氣象局預報員林定宜指出，海上警報預計在明晚至週二（8月29日）清晨發布，陸上警報則有機會在週二下半天跟進，由於週二適逢國中小學的返校日，週三（8月30日）則是開學日，也是蘇拉颱風暴雨狂襲的第一天，哪些地區有可能達「颱風假標準」，氣象局稍早也做出回應。
記者張志浩/綜合報導
林定宜表示，蘇拉颱風從路徑上來看，週三可能登陸恆春半島，或從台灣南方掠過，無論怎麼走，對台灣的威脅都不容小覷，尤其在週三和週四（8月31日），東半部和中南部的風雨相當明顯，加上蘇拉颱風靠近台灣時，基本上是其強度達到巔峰的時刻，因此目前看來花東等東半部地區、雲嘉南、高屏等南部縣市，都有可能達颱風假標準，北部機率較低，實際情況仍有待觀察。
針對蘇拉颱風最新動態，林定宜指出，今天蘇拉持續往南偏移，在這段期間身為強颱的它，還會持續吸收海水能量，進一步提升強度，明天開始，蘇拉颱風將朝西北移動，往台灣方向逼近，由於蘇拉颱風可能會在週三（8月30日）清晨時侵襲台灣100公里以內海域，因此氣象局有機會在明天晚上至週二清晨發布海上警報。
而根據目前蘇拉颱風路徑預測，蘇拉在週三時可能登陸恆春半島，因此週二下半天，氣象局也不排除發布陸上警報，林定宜特別提醒，蘇拉颱風在登陸前，是其威力最強的時候，風勢和雨勢都不容小覷，尤其首當其衝的花東和恆春半島，務必小心暴雨釀災。