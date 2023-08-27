快訊／安迪帥兒Marz23當爸！兒子順利出生 簽唱會喊卡又復辦
已故藝人安迪的帥兒Marz23（TRASH主唱阿夜），月初剛成為人夫，今（27）日下午，他將舉辦新專輯《不遠處》的簽唱會，面對老婆即將生產，Marz23取消活動在旁陪產，不過，在發布消息後2分鐘，Marz23兒子順利誕生，他宣布活動照常舉辦，改為2點半舉行，「簽唱會照舊，等等見。」
記者薛羽彤/綜合報導
Marz23原定下午2點舉辦新專輯的簽唱會，中午他在IG上發動態表示，對不起在現場苦等的粉絲們，「這一切實在來得太突然了」，並曬出在病床旁的照片，因陪老婆待產，打算取消簽唱會。Marz23所屬華納音樂表示，原本Marz23老婆預計9月初要生產，今早感受到宮縮頻率不正常，緊急送醫，醫生評估需立刻生產，Marz23陪伴在旁，必須取消今天的簽唱會。
沒想到，Marz23的兒子即時出生，宣布取消舉辦簽唱會的消息後2分鐘，公司又改口照常舉辦，Marz23開心在IG上報喜「老婆、小孩一切平安，簽唱會照舊，等等見！」原定2點改為2點半舉行。Marz23跟台法混血的Lea在本月10日登記結婚，他發文感性的說：「一路走來好不容易，兩人從狂野青年到即將為人父母，所幸都一起克服了。8年前我一無所有，是妳陪伴在我每個最脆弱的夜晚，並相信我一定會成功。」