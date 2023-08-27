中市Bike 1.0退場車柱未移除　議員要求盡速汰換

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陳俞融表示，雖然iBike 1.0已於前陣子全部退場，但依照市府資料，全市仍有剩下高達2846柱的1.0舊自行車柱沒有拆除，數量龐大，除造成市容不整外，也影響民眾使用YouBike 2.0的便利性。
陳俞融指出，例如全市2846剩餘1.0舊車柱數量中，北屯區剩餘最多，有396柱，自己的選區北區則剩餘253柱，排名第4多，陳俞融舉例，北區剩餘前3多1.0舊車柱站點，有英士公園22柱、台中公園22柱、科博館17柱，都是民眾公共單車使用量大的站點，但現場新舊車柱並陳，且舊車柱旁都已沒看到1.0舊單車，除了會讓民眾疑惑為何有多的車柱空間但卻無車可借，也可能讓民眾還錯車，更浪費城市空間。
陳俞融要求，市府應該儘快撤掉iBike 1.0剩下的舊自行車柱，避免佔用公共空間，也避免民眾將1.0和目前YouBike 2.0系統車柱混淆。陳俞融更建議市府，可將1.0舊車柱空間更換成YouBike 2.0車柱，充分發揮2.0系統安裝方便的優勢，提供市民更多公共自行車使用，避免「無車可借」的窘境。
台中市政府交通局表示，台中市已於6月28日進行ibike1.0汰舊作業，考量先前若民眾有借用1.0車輛，仍需進行還車及租賃費用補扣，故仍保留部分車柱以利民眾作業；另外，目前1.0車位可作為2.0儲車空間，且將視各站使用需求進行後續增柱位置，原1.0設備亦有台電電源，交通局後續將研議其他利用方式。