高市足球世代交替亮麗成績單 全運會獲女足亞軍男足殿軍
112年全國運動會足球賽高雄市男、女足代表隊在歷經七日的激戰後傳出佳績，分別獲得男子組殿軍與女子組亞軍的佳績。高雄市體育總會足球委員會主任委員劉世芳除認為下一屆比賽高雄市足球隊的成績可更上一層樓外也表示，高雄市基層足球的世代交替勢在必行，透過公開透明的選拔制度，成立教練暨球員遴選委員會遴選出在地優秀的年輕教練及球員，組織出高雄市代表隊最佳陣容。
記者郭凱杰／高雄報導
112年全國運動會足球項目因應國家隊即將於10月份到來的國際賽，故而提前至8月20日至8月26日分別於台南永華足球專用場(男足)及新營體育場(女足)進行比賽。高雄市男、女足代表隊在歷經七日的激戰後分別獲得男子組殿軍與女子組亞軍的佳績，較上一屆的成績大幅提升。
高雄市女足代表隊總教練鞠欣馨指出，高市女足突破上屆第三名成績，今年獲得銀牌，選手的成熟表現是此次能在成績上有所突破的重要因素，無論陽信選手或其它木蘭聯賽選手，表現都很亮眼，尤其是資深學姐阿娥帶給大家的影響，應該是這次最為重要的關鍵。
鞠欣馨也認為，這次選手們作戰心態調整得宜，最終雖無法追回比數而飲恨，但確實高雄市女足表現讓對手花蓮縣女足捏了一把冷汗，也讓觀眾看了一場高潮迭起的刺激球賽，最終比數3：2小輸花蓮縣女足。
高雄市男足代表隊總教練陳毅維除感謝選手們的努力為高雄拿下這次全運會第四名，也感謝教練團的配合、及高雄市足委會的幫忙，讓團隊沒有後顧之憂的比賽！相信下一屆全運會選手們會更有經驗也會有更多的年輕選手會冒出頭讓高雄全運代表隊更完整！