霧峰「中正路」更名「獻堂路」　引發地方爭議

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李天生表示，接獲陳情反映，台北市、宜蘭市都有「渭水路」，台南市則是將中正路更名湯德章大道，林獻堂對台灣的貢獻不輸給他們，要求將霧峰中正路更名為獻堂路，何況台中市已有台中港路更名「台灣大道」的案例；不過本案涉及鄉親權益，預期會引發爭議，希望溝通達成共識，並依法令規定推動。
霧峰在地藝術家黃圻文提議，現在是民主時代，應當打破威權，以在地歷史聞人名號做為道路名稱，無疑三○年代林家頂厝三少爺林獻堂，堪稱是霧峰最具代表性歷史人物，建議將霧峰中正路（草湖橋至烏溪橋）更改為「獻堂路」，除勉懷先賢、加強鄉土教育外，更能以嶄新的面貌，推動霧峰觀光發展。
前省議會退休秘書邱仁作、經營畫廊的張南輝認為，更名獻堂路，可以加深在地人文精神，讓先賢事跡為人景仰頂禮，加強愛鄉愛土精神，讓霧峰被外界看見；同時主張更名時一併辨理道路兩旁店家招牌美化，委由書法家、藝術家題字，塑造書藝一條街、藝術文化大道，加持帶動霧峰觀光及在地商機。
他們強調，臺南市有中正路改名湯德章大道的案例，霧峰可以比照辨理，同時建議採用台南的做法，在改名「獻堂路」的門牌上暫時並列「中正路」字樣，讓大家慢慢適應，至於相關證件可待適當時間再進行更正，如果改名作業經費，能夠獲得政府全額補助，將更能被鄉親接受。
中正路沿線的萬豐里長林麗真指出，更改路名需要修正多項證件，還得通知客戶、親友更換通訊住址，牽扯繁雜，多數民眾反對，「沒有必要為長久習慣的事情做改變」，如果需要紀念，選擇新開闢的道路命名為獻堂路，才比較實際可行。
本鄉里長林揚展認為，茲事體大，不可貿然，而且有其必要嗎？何不督促政府重視大小鄰的問題，是不是應該設法重新整編？一樣勞師動眾，一樣更改證件，但是路街名不變。本堂里長林錦池說，中正路住戶店家眾多，沿線很多里，希望聽取各方意見再行決定，不能只聽取少數聲音。
民政局表示，道路命名及門牌整編事涉住戶與公司行號證件更動，影響民眾權益甚鉅，為免造成民眾困擾及尊重民意，戶政事務所都會先與當地住戶、民意代表、里鄰長等溝通協調，並取得地方共識。