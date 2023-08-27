保時捷國道扛10噸鋼樑影片來了　後方特斯拉跪謝保時捷「扛鋼樑」

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保時捷剛性有多強？汽車達人、Car浮浪共同創辦人蔡至兼告訴《NOWnews今日新聞》說，保時捷是製造跑車的公司，著重車體全方位結構安全，全車剛性都經過強化，尤其海外得經翻覆測試，因此車頂上緣，也是這次「扛鋼樑」那塊非常堅固，讚說：「真的要幫保時捷車體結構拍拍手，一分錢一分貨！」
不過，蔡至謙也點出，車輛在事故中的受損程度，與受撞角度與位置息息相關，認為該輛「扛鋼樑」保時捷其實蠻幸運的，除了它車體剛性夠強外，鋼樑砸下的接觸面也較大，才沒有釀成更嚴重傷害，若是保時捷和後方特斯拉交換位置，因特斯拉是全景玻璃車頂，剛性無法和鋼材相比，損害程度料想會比保時捷更加嚴重。
該起事故共造成6車被波及，其中首當其衝的，就是大卡車正前方第二台的銀色保時捷Cayenne，而在「扛鋼樑」銀色保時捷前方，還有輛白色保時捷Macan，Cayenne全新車價369萬元起、Macan全新車價則是313萬元起，而夾在保時捷Macan與大卡車的特斯拉Model Y新車價則是212.8萬元起，三車全新車價累計近900萬元。
所幸銀色保時捷劉姓車主只受輕傷，但肇事的曾姓大卡車司機除要面臨未保持安全車距最高6000元、貨物脫落最高1.8萬元兩張罰單外，可能還得賠償兩台保時捷、一台特斯拉的高額維修費。不過，詳細事故原因與責任歸屬仍待警方調查釐清。