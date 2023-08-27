普渡限定！全家入店念「大杯咒」拿鐵半價　網笑翻：基督徒怎消費

保時捷國道扛10噸鋼樑影片來了　後方特斯拉跪謝保時捷「扛鋼樑」

▲新車價300多萬元的保時捷休旅車Cayenne，昨在國道2號大竹交流道，扛下10噸鋼樑，駕駛僅受輕傷，被網友讚是「神車」。（圖／翻攝吳瑞奇的BMW臉書）
▲新車價300多萬元的保時捷休旅車Cayenne，昨在國道2號大竹交流道，扛下10噸鋼樑，駕駛僅受輕傷，被網友讚是「神車」。（圖／翻攝吳瑞奇的BMW臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

鋼樑撞擊瞬間影片來了！一輛保時捷休旅車Cayenne昨（26）行經國道2號，準備駛下大竹交流道時，其後方特斯拉遭後方未保持車距的大卡車追撞，大卡車上重達10噸的H鋼樑往前砸中保時捷Cayenne，所幸保時捷駕駛只受輕傷。卡在大卡車與保時間中間的特斯拉Model Y駕駛分享事故瞬間行車紀錄器影片，網友驚呼：「這個厲害了，恐龍只能扛狼，保時捷能扛鋼！

我是廣告 請繼續往下閱讀
保時捷車體剛性超狂，保護劉姓駕駛只受輕傷，被網友讚「神車！」第一排目睹保時捷扛10噸H鋼樑的特斯拉車主視角影片曝光，網友驚呼「真的很扛」、「這車真的能買」、「如果是 Alxxs的話，那應該就像被金箍棒壓到的妖魔鬼怪一樣，瞬間成為肉餅吧」。

▲夾在中間的特斯拉Model Y因有前方保時捷扛下鋼樑，幸運未遭鋼樑砸中。（圖／翻攝吳瑞奇的BMW臉書）
▲夾在中間的特斯拉Model Y因有前方保時捷扛下鋼樑，幸運未遭鋼樑砸中。（圖／翻攝吳瑞奇的BMW臉書）
保時捷剛性有多強？汽車達人、Car浮浪共同創辦人蔡至兼告訴《NOWnews今日新聞》說，保時捷是製造跑車的公司，著重車體全方位結構安全，全車剛性都經過強化，尤其海外得經翻覆測試，因此車頂上緣，也是這次「扛鋼樑」那塊非常堅固，讚說：「真的要幫保時捷車體結構拍拍手，一分錢一分貨！

不過，蔡至謙也點出，車輛在事故中的受損程度，與受撞角度與位置息息相關，認為該輛「扛鋼樑」保時捷其實蠻幸運的，除了它車體剛性夠強外，鋼樑砸下的接觸面也較大，才沒有釀成更嚴重傷害，若是保時捷和後方特斯拉交換位置，因特斯拉是全景玻璃車頂，剛性無法和鋼材相比，損害程度料想會比保時捷更加嚴重。

▲扛鋼樑的銀色保時捷Cayenne前方，白色保時捷Macan也遭鋼樑波及車尾。（圖／翻攝吳瑞奇的BMW臉書）
▲扛鋼樑的銀色保時捷Cayenne前方，白色保時捷Macan也遭鋼樑波及車尾。（圖／翻攝吳瑞奇的BMW臉書）
該起事故共造成6車被波及，其中首當其衝的，就是大卡車正前方第二台的銀色保時捷Cayenne，而在「扛鋼樑」銀色保時捷前方，還有輛白色保時捷Macan，Cayenne全新車價369萬元起、Macan全新車價則是313萬元起，而夾在保時捷Macan與大卡車的特斯拉Model Y新車價則是212.8萬元起，三車全新車價累計近900萬元。

所幸銀色保時捷劉姓車主只受輕傷，但肇事的曾姓大卡車司機除要面臨未保持安全車距最高6000元、貨物脫落最高1.8萬元兩張罰單外，可能還得賠償兩台保時捷、一台特斯拉的高額維修費。不過，詳細事故原因與責任歸屬仍待警方調查釐清。


 

國道2號車禍！10噸鋼樑當頭砸保時捷、駕駛僅輕傷　網驚呼：神車

台大教授葉丙成車禍！老車BMW救他一命　達人曝修復金額

台大教授葉丙成出車禍！遭公車側面直撞　最感謝它幫擋劫

保時捷國道扛10噸鋼樑影片來了　後方特斯拉跪謝保時捷「扛鋼樑」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀