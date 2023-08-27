迎戰鬼月！5大「驚悚破表」沈浸式體驗　深入粽邪、伊藤潤二世界

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驚悚國片《粽邪》系列電影衍伸的「粽邪驅魔沉浸式體驗展」，9月10日前限時登場，以彰化沿海的民俗儀式「送肉粽」為主題，高度還原恐怖電影場景及劇情，融合5G科技帶來的沉浸式互動，不僅讓影迷化身「送煞人」角色，還有殉情的鬼新娘懸掛高空，更能解鎖泰國古曼童祭壇，帶你沉浸式體驗最禁忌的祭祀儀式，感受前所未有的恐懼，最後也將首次公開《粽邪》電影第一手幕後製作資料與道具，一窺電影誕生的艱辛過程。
📍伊藤潤二動畫恐怖還原，漩渦詛咒悄悄來台
以日本恐怖漫畫大師伊藤潤二新系列動畫《伊藤潤二狂熱：日本恐怖故事》為主題打造的沉浸式體驗「伊藤潤⼆ 恐怖體驗展 2」，至9月10日前在華山1914文創產業園區展出，透過五感塑造，將漫畫故事化作真實體感，原汁原味驚嚇還原漫畫中10個精選篇章，由經典角色富江、雙一分別進駐「償命村」、「喚惡鎮」兩館，打造經典駭人情節，現場更展出全球首展大型「漩渦」詛咒裝置，還能窺探恐怖世界大師親繪展覽限定圖，想體驗恐怖氛圍的人不能錯過！
📍一窺東京恐怖學園轉校生意外離世驚悚秘密
正宗日式鬼屋「東京恐怖學園」，每每開展總是話題不斷，而睽違多年再度恐怖升級的「2023 正宗鬼屋東京恐怖學園：轉校生」，9月10日前於板橋麗寶百貨再度開校；本次主題以意外離世的轉校生渡邊結月揭開序幕，校園籠罩詭譎氛圍，陸續傳出靈異事件，分別以殭屍與幽靈展開不同程度的嚇人機關，從視覺、觸覺到聽覺上都可以全面體驗，讓你一同窺探東京恐怖學園的一切祕密。
📍負面咒靈出沒，快跟著咒術師一同消滅
自2020年改編成動畫的超人氣漫畫「咒術迴戰」，一推出就引爆全球熱潮，故事講述當人們產生負面情緒會形成邪惡的「咒靈」，導致許多人不明死亡或失蹤，唯有咒術師才能與咒靈戰鬥、消滅咒靈，而即日起至10月10日在高雄駁二藝術特區展出的「咒術迴戰展」海外特展，集結許多精彩作品，除了數百幅原畫、分鏡圖外，更精心策劃台灣限定名場互動區搭配等身角色，讓到場觀眾彷彿真實踏入「咒術迴戰」，再次燃起咒術之魂。
📍恐怖升級！六福村打造好萊塢等級造景，祭出喪屍大遊行
除了經典的鬼月體驗外，西方鬼節萬聖節也即將來臨，想感受不同的驚嚇氛圍，可大膽前往六福村主題遊樂園，絕對是最能感受到濃烈萬聖節恐怖氛圍的樂園之一！而今年將「墓碑鎮」全新打造成好萊塢等級造景，恐怖再升級，不僅有巨型鬼娃RENEE恐怖現身，還有全台最大喪屍大遊行，萬惡骷髏王帶領百名喪屍惡靈滿街嚇人；Klook即日起到9月8日開放預售萬聖節早鳥優惠，雙人套票只需1530元，還贈送六福皇宮關西仙草茶以及萬聖工具髮箍，驚嚇指數突破過往，快與膽大的朋友們相約試膽。