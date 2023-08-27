台護照黑市行情200萬免簽171國 郭倍宏要感激許世楷博士
「聽說一本黑市交易的台灣護照居然有近200萬元行情，截至2023年8月8日，台灣護照可至171國免簽證，但是台灣只有13個邦交國而已！」高雄市第６選區立委參選人郭倍宏認為這要感謝2004年接任日本代表的許世楷博士，他在任內積極遊說日本參眾兩院，並至日本各地演講三佰多場，呼籲民眾敦促地區議員支持，終於在2005年取得台灣人民赴日免簽證待遇！
記者郭凱杰／高雄報導
郭倍宏指出，喜歡出國旅遊的人會優先考量前往免簽證的地方；截至2023年8月8日，台灣護照可至171國免簽證，但是台灣只有13個邦交國而已(moon troubled)，反觀有182邦交國的中華人民共和國，享有免簽證待遇只有32 國連台灣五分之一都不到！
郭倍宏感慨的說，台灣護照能免簽前往這麼多國家，要特別感謝許世楷博士；日本係第1個給予台灣免簽証的大國，免簽後次年，台灣人至日本旅客超過100萬人次，且行為舉止得宜，讓世界皆知台灣人和中國人不同，於是如滾雪球般，爭相給予台灣人免簽證優惠！
郭倍宏表示，今年(2023年)1月～6月止，台灣赴日本旅客已超過200萬人。日本觀光廳公布今年第二季訪日外國旅客消費額，台灣以1,739億日圓居冠！所以，這本台灣護照好用的程度，與泱泱大國的証件相比，毫不遜色！