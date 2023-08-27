40米路口行人30秒通行　議員：根本走不過

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75歲的張姓民眾表示，從大里路要穿越德芳南路，30秒的時間根本來不及，他自稱有運動習慣仍健步如飛不受影響，但看見和他年紀相近或更高齡的長輩都來不及走過路口，希望行人通行的秒數多一點，讓長輩可以從容穿越。
張芬郁表示，德芳南路是40米的計畫道路，在中投西路前稱文心南路，之後稱德芳路，再過國光路後變為德芳南路，沿線橫交的路口距離都非常大，但向來以車流設定路口秒數。
針對民眾反應，她現場實測從大里路穿越德芳南路，30秒的通行秒數，她也需快步走感覺有些吃力，難怪高齡長輩吃不消；她檢視沿線橫交要通行德芳南路的幾處路口行人通行秒數，大約從25秒至73秒不等，永隆路口、永大路口25秒、國光路口73秒、中興路口33秒、大元國小旁的現岱路口36秒。
張芬郁指出，過去交通單位依「道路交通標誌標線號誌設置規則」，以1公尺1秒的步行速度計算行人通行秒數，學童眾多地點則使用0.8公尺1秒。德芳南路是寬度40米的計畫道路，以實際車輛通行的寬度約36公尺計算，依設置規則至少要36秒，但大里路口的通行秒數只有30秒，明顯不足。
另外，台北市透過AI影像辨識，偵測行人通過路口剩餘秒數較少時，會自動增加行人通行秒數，或透過按壓行人觸動按鈕延長行人綠燈秒數，或是行穿線退縮增建庇護島或行人專用時相等，都是讓路口更安全的方法。
張芬郁要求，交通局必須全面檢視路口行人通行秒數設定，此外，交通局目前在70處路口建置行人早開時相，她表示，有駕駛人尚未習慣，看見行人時相變綠燈就往前衝，除了危險也恐怕壓線違規被開罰單，提醒駕駛人務必多留心號誌變化。
交通局說明，路口號誌時制計畫是依各方向車流量、轉向量及道路幾何條件寬度、最短行人通行秒數等因素規劃分配路口秒數，目前設計秒數雖合乎規範，但因應民眾需求，交通局將全面檢視各路口狀況，規劃透過增設庇護島與調整號誌時制，讓行人可分兩階段穿越路口，或藉由路口寬度縮小，讓現行的綠燈秒數可紓解車流，亦兼顧行人需求。
交通局表示，為改善行人通行安全，交通局持續檢討道路行人設施，目前已設置行人專用號誌（小綠人）1901處、行人專用（早開）時相287處、庇護島177處等。