啦啦隊女神宋城希遇恐怖車禍！安全氣囊爆開 「人差點飛出去」
曾在樂天桃猿啦啦隊擔任團長的宋城希，憑藉一雙110公分的修長美腿，獲封「長腿女神」美名。近日宋城希卻遇到一場恐怖又驚險的車禍，在高速公路上遭到追撞，不僅安全氣囊爆開，人也差點飛出去，至今回想起來，仍讓她心有餘悸。
記者詹鎰睿/綜合報導
宋城希回想當下，「前陣子到中部工作，回程搭朋友便車在高速公路上發生車禍，颱風剛過，當天一直下大雨，突然右邊一台車衝向我坐的車，撞到安全氣囊直接爆開，連車門都凹陷，我的手機還飛到高速公路上。」
所幸宋城希有繫安全帶的關係，人才沒有飛出去，但她仍心有餘悸，「撞擊的當下，我真的是緊握駕駛座的椅背。」就連乘坐同台車的友人都表示，「沒想到城希遇到這樣的緊急狀況，卻非常冷靜，反而還安撫大家的情緒，讓我們都不要緊張，還立刻打電話並聯繫拖吊車、報案，處變不驚，真的是女漢子。」
熱愛運動的宋城希，每天都有維持運動的習慣，包含跑步、游泳、騎單車，時間上倘若真的很緊縮，還是會抽空去跳繩訓練到全身的肌肉。宋城希更和同門師姐丁寧結伴成為運動好友，「丁姐近期也愛上騎單車跟三鐵，聊了好多之後覺得跟丁姐實在是相見恨晚，馬上相約當車友、跑友。」
最後宋城希也分享過去擔任啦啦隊團長時，讓她產生從事主持工作的興趣。對於轉換跑道，宋城希則充滿感謝地說，「謝謝啦啦隊團長這個經歷，讓我學會坦然面對，關於每一場的結果與告別，也體會到不需要設限自己，無論結果如何勇敢跨出那一步去拾起麥克風。」