《消失的她》倪妮電暈一票男星！同居井柏然、馮紹峰認愛：對的人
中國大陸懸疑片《消失的她》，由崔睿、劉翔執導，朱一龍、倪妮、文詠珊領銜主演，本片於6月22日端午檔期在中國大陸上映，短短10日即突破20億人民幣（約新台幣87.3億元）票房，近日在香港正式上映。被稱為張藝謀「謀女郎」的倪妮，私底下是一名「發電機」，曾與知名男星馮紹峰大方認愛，也因與男星井柏然同居被拍公開戀情，無奈2段著名情史卻都無疾而終。
記者黃雅琪/綜合報導
《消失的她》改編自前蘇聯電影《為單身漢設下的陷阱》，以及王暖暖前夫為詐領保險金，推其墜崖的真實事件；劇情描述：何非（朱一龍飾）和妻子李木子（黃子琪飾）在1週年結婚紀念日的時候，前往東南亞國家巴迪維亞旅行，但是李木子在度假村離奇消失，正當眾人苦尋無果之際，李木子（文詠珊飾）又突然現身，但何非卻告訴警方她不是自己的妻子，並求助於律師陳麥（倪妮飾）進行調查。
主演之一的女星倪妮，曾出演張藝謀電影《金陵十三釵》女主角「玉墨」，而一舉成名，被陸媒稱為新一代「謀女郎」。感情方面也相當精采，中國大陸男演員馮紹峰，曾於2012年在微博上大方認愛：「老天讓你等，是為了讓你遇到對的人，現在很幸福。上蒼眷顧，感恩倪妮。」後於2015年分手；隔年，倪妮被爆與中國大陸男星井柏然同居，雙方證實戀情，無奈交往2年後，戀情告吹。