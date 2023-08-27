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《未來少女》薄荷水晶怪招嗨爆全場！「灌水疑雲」製作單位解釋了

▲《未來少女》薄荷水晶祭出怪招，讓全場嗨到爆炸，所有人都忍不住跟著一起跳，不過針對「灌水疑雲」，製作單位也火速解釋了。（圖／薄荷水晶IG）
▲《未來少女》薄荷水晶祭出怪招，讓全場嗨到爆炸，所有人都忍不住跟著一起跳，不過針對「灌水疑雲」，製作單位也火速解釋了。（圖／薄荷水晶IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

女團選秀節目《未來少女》昨（26日）播出最新一集，少女們要以「穿越到未來」作為構想自由發揮，必須在演出中注入對於幾年後設定的目標、風格或是領域發展，展現團隊的全新樣貌，沒想到「薄荷水晶babyMINT」祭出怪招，以洗腦又魔幻電音旋律轟炸舞台，讓所有人都忍不住跟著狂跳。至於網友們質疑的分數「灌水」，製作單位也馬上出面解釋一切。

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本週的「薄荷水晶babyMINT」雖然在前幾次公演成績每況愈下，但此次她們打破以往框架，選擇搞怪逆襲，以充滿日系電玩的風格，以及超級洗腦的旋律和舞蹈，獲得全場一致好評。

▲薄荷水晶出怪招，洗腦又搞怪的電玩風格，讓大家嗨到爆炸。（圖／踢帕娛樂提供）
▲薄荷水晶出怪招，洗腦又搞怪的電玩風格與旋律，讓大家嗨到爆炸。（圖／踢帕娛樂提供）
超長的歌名〈Hellokittybabahcurrihellokittybalahcurrihellokittybabahcurrihellokitty美味しい〉成功獲得少女製作人徐若瑄肯定，「不只100分，120我們都會給！」、「調皮搗蛋的無厘頭做得非常到位」。少女見證人鬼鬼吳映潔也愛到不行，直呼想重新加入女團一起跳，「妳們是超級不無聊的女團！」

其中，有趣洗腦的歌詞「Hellokittybalahcurri」不僅獲得現場肯定，播出後還造成PTT、Dcard瘋狂討論。不過，有當天參與現場錄製的網友提出質疑，表示「薄荷水晶babyMINT」分數與節目播出後有落差。

對此，製作單位迅速給出解釋，為了比賽公正，現場使用了網路與人工計算雙驗證，當下計算結果均為99分，但最後負責將分數傳達給大屏幕顯示的工作人員因疏失導致分數輸入錯誤。

▲《未來少女》薄荷水晶祭出怪招，讓全場嗨到爆炸，所有人都忍不住跟著一起跳，不過針對「灌水疑雲」，製作單位也火速解釋了。（圖／踢帕娛樂提供）
▲《未來少女》薄荷水晶渲染力超高，最終獲得99分，成功掀起網友話題。（圖／踢帕娛樂提供）
事後節目組也立即補救疏失，將分數調整正確，也在後續比賽邀請各團經紀公司在計分環節派出同仁參與計分，希望以多重的驗證避免掉任何的勘誤。對此，《未來少女》節目組為這次疏失致歉，也感謝網友的討論與指正，希望透過說明還原真相，還給支持節目的觀眾朋友以及所有努力表演的少女公正的結果。

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