《中國好聲音》連鎖效應！浙江衛視慘了 《武林外傳》指控侵權
天后李玟（CoCo）生前指控《中國好聲音》不公平黑幕，引起網友群起撻伐，浙江廣電集團趕緊出面道歉，目前宣布該節目停播，希望暫時平息風波，不過外界不斷踢爆該節目黑幕，為陳奕迅一曲〈臭美〉寫詞的吳向飛，在微博控訴製作單位未經授權使用，一狀告到法院，連央視播出的經典大陸電視劇《武林外傳》也提出異議，認為浙江衛視的綜藝節目《我們的客棧》涉及侵權行為。
記者江芷稜/綜合報導
《我們的客棧》是由沙溢、姚晨等6位常駐嘉賓組成客棧家族，親手打造有機農場，有農田、池塘自給自足，招待飛行嘉賓來此住宿，讓來到這裡的客人身心得到休憩，可以放鬆身心，由於沙溢、姚晨就是2006年大陸劇《武林外傳》的主演成員，這齣慢綜藝節目針對觀眾的懷舊情懷，掀起一波回憶殺，節目1月份開播，已在4月份播畢。
不過，《武林外傳》官方微博今（27）日發布消息，表示《我們的客棧》在開播前兩天聯繫版權方，希望獲得音樂授權，在版權方回覆拒絕後，「浙江衛視完全無視我方的侵權預警郵件，執意上線了該檔綜藝節目」。官微更指出浙江衛視在數個綜藝節目中多次在未獲得授權或許可下使用《武林外傳》版權元素進行改編，「屬於典型的重複侵權」，指控相當嚴重。
浙江衛視在《中國好聲音》爆發李玟風波後，越來越多人跳出來，指責製作單位及播出平台的不法行為，對於經典電視劇遭侵權，網友不滿表示「一直以為你們有協商好的，沒想到他們直接『拿』的啊」、「支持維權，不希望喜歡的劇搬上綜藝搞回憶殺，消耗感情」、「我真服了，當時就想著只會搞賣情懷的綜藝，誰知道連版權都沒買」，也有人質疑節目1月份就播了，怎麼現在才出來指控侵權，被揣測因為《中國好聲音》停播，大家才敢出面發聲。