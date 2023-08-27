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臺大開學典禮「機械狗」現身！校長陳文章勉新生：培養挫折忍耐力

▲臺灣大學今日舉辦112學年度開學典禮，本次典禮將高科技元素融入儀式，特別邀請產學合作重量級嘉賓–機械狗，象徵臺大與產業界攜手邁向前瞻科技的合作夥伴關係。（圖／臺大提供）
▲臺灣大學今日舉辦112學年度開學典禮，本次典禮將高科技元素融入儀式，特別邀請產學合作重量級嘉賓–機械狗，象徵臺大與產業界攜手邁向前瞻科技的合作夥伴關係。（圖／臺大提供）

記者許若茵／台北報導

臺灣大學開學典禮今（27）日登場，本次以「臺大第一天」為主題，利用高科技元素帶領新生以第一人稱視角體驗開學典禮的儀式感，特別邀請產學合作重量級嘉賓機械狗，象徵臺大與產業界攜手邁向前瞻科技的合作夥伴關係，臺大校長陳文章也勉勵新生結交好友、培養挫折忍耐力，並要有勇敢追夢的勇氣。

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為了貼近新生，學務處在典禮數周前開始蒐集新生對於即將入學的各種心情及疑問，引導新生想像入學後成為大學生的期待，製作「你對臺大的想像」前導影片，作為典禮的序曲；開場表演以魔術研習社帶來青春洋溢的表演揭開序幕，向新生展現臺大社團滿滿的活力。接著由臺大校長陳文章打頭陣，機械狗陪伴致詞，歡迎新生的加入。

陳文章校長致詞時首先歡迎新生加入臺大的大家庭，他也以自己在臺大的求學經驗為例，希望新生們進到校園後，基本要做的事情有學業固本精進、增加知識廣度、拓展國際視野，以及實踐學用合一，這4項是臺大培育具有自主學習能力的領袖人才所設計的基本要件。

此外，陳文章也提醒，在大學生涯中要注重的3件事，包括結交好友、培養挫折忍耐力，以及有勇敢追夢的勇氣，期盼新生們能有個豐富的大學生活，為人生留下精彩的軌跡，日後都以身為臺大人為榮。

▲臺大112級學士班的新生共有4490人，碩博士新生共有5724人。（圖／臺大提供）
▲臺大112級學士班的新生共有4490人，碩博士新生共有5724人。（圖／臺大提供）
典禮尾聲，由本屆學生會長莊智程、機械工程學系學長陳泓恩的熱情分享，以及人氣明星校友及師長對於臺大新生的祝福影片，讓新生感受到跨越世代的滿溢祝福，在大學生涯的日子裡偶爾回憶起開學第一天的儀式感，能夠成為會心一笑的溫暖記憶。

典禮仍延續傳統，臺大贈送新生限定版上衣給今年的新生。本次設計者是護理學系四年級同學黃品豪，其作品經專家評選後再從全校票選中脫穎而出。他以總圖為視覺重心，將「NTU」字樣做為舞台，象徵充實學涯展開序幕，繽紛夢想將於此實現。背景為校訓與鏤空厚實的「臺大」，展現出身為臺大人的自信。

臺大112級學士班的新生共有4490人，碩博士新生共有5724人。以新生為主角，在典禮儀式中增加趣味互動環節並置入活潑元素，讓新生在開學典禮輕鬆有趣的氛圍下感受到臺大的盛情歡迎，在歡欣期盼的心情中展開「臺大第一天」。
 

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