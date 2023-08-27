臺大開學典禮「機械狗」現身！校長陳文章勉新生：培養挫折忍耐力

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陳文章校長致詞時首先歡迎新生加入臺大的大家庭，他也以自己在臺大的求學經驗為例，希望新生們進到校園後，基本要做的事情有學業固本精進、增加知識廣度、拓展國際視野，以及實踐學用合一，這4項是臺大培育具有自主學習能力的領袖人才所設計的基本要件。
此外，陳文章也提醒，在大學生涯中要注重的3件事，包括結交好友、培養挫折忍耐力，以及有勇敢追夢的勇氣，期盼新生們能有個豐富的大學生活，為人生留下精彩的軌跡，日後都以身為臺大人為榮。
典禮尾聲，由本屆學生會長莊智程、機械工程學系學長陳泓恩的熱情分享，以及人氣明星校友及師長對於臺大新生的祝福影片，讓新生感受到跨越世代的滿溢祝福，在大學生涯的日子裡偶爾回憶起開學第一天的儀式感，能夠成為會心一笑的溫暖記憶。
典禮仍延續傳統，臺大贈送新生限定版上衣給今年的新生。本次設計者是護理學系四年級同學黃品豪，其作品經專家評選後再從全校票選中脫穎而出。他以總圖為視覺重心，將「NTU」字樣做為舞台，象徵充實學涯展開序幕，繽紛夢想將於此實現。背景為校訓與鏤空厚實的「臺大」，展現出身為臺大人的自信。
臺大112級學士班的新生共有4490人，碩博士新生共有5724人。以新生為主角，在典禮儀式中增加趣味互動環節並置入活潑元素，讓新生在開學典禮輕鬆有趣的氛圍下感受到臺大的盛情歡迎，在歡欣期盼的心情中展開「臺大第一天」。