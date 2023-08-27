許瑋甯林柏宏《都市懼集》沒有鬼的恐怖片！《壞男孩》登雄影閉幕
TTXC高雄電影節閉幕片《壞男孩》為「高雄人」投資之作，集結多位金獎演員：巫建和、黃聖球、潘親御、鍾家駿及黃湘婷，在片中組成「詐騙集團」，卻不幸捲入綁架與謀殺事件成為共謀者。另外，影集《都市懼集》找來許瑋甯、林柏宏等人演出「沒有鬼的恐怖片」，特別版將於高雄電影節世界首映。
記者黃雅琪/綜合報導
本屆雄影閉幕片《壞男孩》以深刻的青少年犯罪為題，藉由一樁綁架案牽扯出集體犯罪背後的真相，描繪出渴望愛卻又無所適從的「壞」男孩與女孩。本片為導演游智涵首部電影長片，以多個視角逼視少年犯罪事件，將於高雄電影節世界首映。
呼應「影集世代」的崛起，高雄電影節「台灣越界」單元今年特別選映影集《都市懼集》，由3位新銳導演李俊宏、陳保中、黃丹琪執導，集結許瑋甯、林柏宏、傅孟柏、高英軒、李劭婕、初孟軒、黃冠智、王渝萱等明星卡司，驚悚詮釋「沒有鬼的恐怖影集」，全劇6集共34個極短篇故事，每集皆為不同主題貫穿全集，各個短篇間的細節相互呼應，令人不寒而慄。
「特別放映」單元選錄《高雄發的尾班車》數位修復版，本片由國家電影及視聽文化中心修復，是梁哲夫導演於1963年執導的知名電影，陳揚和白蘭繼《港都夜雨》後再度合作，兩人愛情未了的銀幕形象感動人心，隔年原班人馬再演出《台北發的早車》，同樣深獲好評。
由公視台語台推出「台語有影」系列節目，以台語獨特韻味詮釋的作品《殺手老不休》、《夜盲》及《聖誕夜奇蹟》也都將在雄影世界首映。TTXC高雄電影節於10月7日（六）至22日（日）登場。