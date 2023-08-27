籃球／台灣最強高中生之爭 高國豪讚賀博天賦滿點：遠超同齡球員
今年第42屆威廉瓊斯盃代表中華白出賽的「賀家兄弟」賀博、賀丹表現精彩圈粉無數，頻頻暴扣吸引球迷的目光，也讓不少球迷將賀博與高國豪進行比較，爭論誰才是台灣最強高中生。針對最強高中生的話題，高國豪表示，時代不同很難直接比較，但對賀博超強的運動能力印象深刻。
記者路皓惟/天母報導
現效力CBA江蘇龍隊的「台灣KD」馬建豪，日前在IG開直播聊到歷史最強高中生的話題，馬建豪不加思索直接給出答案，直言高國豪絕對台灣史上「最強高中生」，他表示，賀博跟高國豪高中時期相比，高國豪還是略勝一籌，並讚高國豪是台灣史上最強高中生，這番言論也馬上引起球迷熱議。
針對最強高中生之爭話題，高國豪表示：「每個人都有自己的優、缺點，我相信我有好的地方，賀家兄弟也有厲害的地方，畢竟時代不同很難直接去比較，過去可能是我，但這時代可能是賀博最厲害。」
高國豪認為，賀家兄弟都很年輕，且擁有很棒的天賦，「賀博、賀丹體能都很勁爆，爆發力很強，個人技術也不錯，在我看來，他們的實力遠遠超過其他同年齡的球員。」
高國豪表示，雖然自己對賀家兄弟不算很熟悉，也沒有在球場上交手過，但知道他們在瓊斯盃表現很好，只要賀博、賀丹持續在籃球路上精進，未來前途無量，「他們都很年輕，籃球路還很長，若能繼續加強優點，可能會有很好的表現，也很期待未來有機會跟他們一起打球。」